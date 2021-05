Promo Jelang Lebaran di Brastagi Supermarket, Sembako Murah Mulai Minyak Goreng hingga Beras

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Brastagi Supermarket menggulirkan promo besar-besaran jelang lebaran. Produk-produk yang termasuk promo lebaran ini cukup banyak, seperti minyak goreng hingga sayuran.

Pantauan tribun-medan.com, Minggu (9/5/2021), minyak goreng dari beberapa brand mengalami penurunan harga.

Seperti minyak goreng Tropical kemasan dua liter yang normalnya dibanderol Rp 29.900 turun menjadi Rp 24.680.

Kemudian untuk minyak goreng Salvaco juga diskon dari harga Rp 26.500 menjadi Rp 25.850 per dua liter, dan minyak Bimoli dari harga Rp 31.000 menjadi Rp 29.800 per dua liter.

Para pengunjung pun turut silih berganti untuk membeli minyak goreng dengan harga potongan yang cukup menghemat kantong terlebih saat menjelang lebaran.

Bukan hanya minyak goreng, promo Brastagi Supermarket juga berlanjut untuk bahan pokok lainnya seperti Beras King Roar 10 kg yang semula harga Rp 125.900 menjadi Rp 109.980. Namun untuk pembelian beras hanya dapat dibeli maksimal 3 sak beras.

Kemudian, untuk promo daging giling sapi dari harga Rp 14.900 menjadi Rp 14.490 per 100 gr.

"Tahu promo ini dari anak saya ngabarin kalau minyak di Brastagi Supermarket ada promo. Kebetulan kan kita mau buat kue ya uda ini beli beberapa, tapi dibatasi ini maksimal tiga. Lumayanlah potongan Rp 3000 yakan," ungkap Darliah.

Selain itu, beberapa bahan pokok seperti cabe merah seharga Rp 36 ribu per kg, cabe rawit Rp 35 ribu per kg, cabe rawit caplak Rp 50 ribu per kg, cabe hijau Rp 29 ribu per kg.

Untuk tomat lokal, Brastagi Supermarket mematok harga Rp 13.500 per kg dan untuk telur Eropa berkisar di harga Rp 41.700 per papan.

Harga sarden juga mengalami penurunan harga untuk waktu tertentu untuk Sardines Tomato dari harga Rp 8900 menjadi Rp 7500.

Kemudian untuk komoditas pangan lainnya seperti ayam broiler berada di harga Rp 41.250 per kg.

Beberapa pelanggan Brastagi Supermarket turut merasa senang dengan adanya promo besar seperti ini.

"Ya sering-sering ajalah buat promo kayak gini apalagi mau lebaran kan membantu kali buat kita beli bahan-bahan ya kan," ucap Firda saat memilih kebutuhan pokok.

(cr13/tribun-medan.com)