Harga Daging Ayam Meroket di Sejumlah Pasar Besar Kota Medan Hari Ini

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Menjelang lebaran yang tinggal menghitung hari, beberapa komoditas pangan mengalami kenaikan harga di beberapa pasar besar di kota Medan.

Pantauan Tribun-medan.com, Senin (10/5/2021) untuk komoditas daging sapi untuk has dalam di pasar Simpang Limun dipatok seharga Rp 120 ribu per kg, Pasar Palapa, Pasar Sukaramai, dan Pasar Sukaramai seharga Rp 125 ribu dan Pasar Petisah mematok harga tertinggi seharga Rp 135 ribu per kg.

Kemudian untuk daging ayam broiler juga turut mengalami kenaikan jelang lebaran di beberapa pasar yang sudah mencapai angka Rp 30 ribuan, diantaranya Pasar Limun seharga Rp 31 ribu per kg, Pasar Palapa Rp 28 ribu per kg, Pasar Sukaramai seharga Rp 32 ribu per kg, Pasar Sei Sikambing seharga Rp 35 ribu per kg.

Tak hanya itu, ayam kampung juga turut mengalami kenaikan harga, seperti Pasar Simpang Limun, Pasar Sukaramai, dan Pasar Petisah seharga Rp 60 ribu per kg.

Sedangkan untuk Pasar Palapa dan Pasar Sei Sikambing mematok harga Rp 65 ribu per kg.

Selanjutnya, dari komoditas telur, beberapa pasar hampir menetapkan harga yang merata seperti telur di Pasar Simpang Limun, Pasar Sukaramai, dan Pusar Pasar dijual seharga Rp 22.500 per kg.

Berbeda dengan pasar sebelumnya, dua pasar seperti Pasar Palapa dan Pasar Sei Sikambing mematok harga telur seharga Rp 24 ribu per kg.

Berdasarkan data dari Disperindag Sumut, perbandingan harga daging ayam dari Jumat (7/5/2021) berada di harga Rp 29.333 per kg meroket di harga Rp 31.500 per Senin (10/5/2021).

Selain itu, Disperindag Sumut juga mencatat ada kenaikan dalam komoditas cabai seperti cabai merah pada Jumat (7/5/2021) seharga Rp 27.667 per kg menjadi Rp 31.333 per kg.

Adapun harga cabai merah di beberapa pasar seperti Pasar Palapa dan Pasar Sei Sikambing seharga Rp 32 ribu, Pasar Sukaramai dan Pasar Petisah seharga Rp 32 ribu dan Pasar Simpang Limun dengan mematok harga tertinggi di posisi Rp 34 ribu per kg.

Selain cabai merah, ternyata lonjakan harga juga terjadi di beberapa pasar. Disperindag Sumut mencatat ada kenaikan harga cabai hijau dari sebelumnya seharga Rp 20.667 pada Jumat lalu, kini berada di harga Rp 24 ribu per kg.

Adapun harga cabai hijau di pasar Simpang Limun dan Pasar Petisah mematok harga Rp 24 ribu per kg dan beberapa pasar seperti Pasar Palapa dan Pasar Sukaramai masih mematok harga sebesar Rp 20 ribu per kg.

