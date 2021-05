JAM Tayang Siaran Chelsea Vs Arsenal Liga Inggris Malam Ini, Asa The Gunners Menuju Liga Eropa

TRIBUN-MEDAN.com - Jadwal siaran langsung pertandingan seru bertajuk Derby London yang mempertemukan Chelsea melawan Arsenal, tayang Mola TV, malam ini.

Pertarungan antara Chelsea vs Arsenal bakal diselenggarakan di Stamford Bridge, London, Kamis (13/5/2021) dinihari WIB.

Duel Chelsea vs Arsenal dapat anda saksikan keseruannya hanya di Mola TV pukuk 02.15 WIB.

Untuk menyaksikan laga Arsenal vs Chelsea bisa ditonton via live streaming. Link streaming Arsenal vs Chelsea bisa diakses di bagian akhir artikel ini.

Bagi The Gunners (julukan Arsenal), laga ini cukup amat penting untuk membuka asa berlaga di kasta kedua UEFA Ueropa League (UEL).

Saat ini posisi Arsenal berada di peringkat 9 klasemen sementara Liga Inggris dengan raihan 52 poin.

Dimana skuat asuhan Arteta ini berpaut 6 angka dari peringkat 5 Liverpool batas klasemen peraih tiket menuju UEL.

Padahal laga yang tersisa di EPL tinggal menyisahkan 3 pertandingan saja. Setidaknya Arsenal membutuhkan dewi fortuna agar dapat menembus UEL dan berharap Liverpool, Tottenham dan Everton tergelincir di tiga laga tersisa.

Aubameyang dkk sebenarnya dalam 2 laga terakhir menunjukkan tren positif dengan menyapu bersih dengan kemenangan kontra West Bromwich Albion 3-1 dan bertandang ke Newcastle United 1-2.

Namun, tim tuan rumah bukan tanpa tren positif, usai melaju ke partai Final Liga Champions. The Blues juga di laga Liga Inggris pekan lalu berhasil menundukkan Manchester City lawannya di partai final dengan skor 1-2.

