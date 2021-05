Mahasiswa Institut Bisnis IT&B Jawara Ngabuburit Debate Open Competition 2021

TRIBUNMEDAN.ID, MEDAN - Mahasiswa Institut Bisnis IT&B yang bergabung di dalam UKM IT&B English Warriors meraih kemenangan di perlombaan Debat Ngabuburit Debate Open 2021 yang diselenggarakan UMSU Debating Society pada tanggal 8-9 Mei 2021, melalui Zoom Video Conferencing secara online.

Mahasiswa IB IT&B A yang diwakili Randy Rentanaka, James Rivaldo, dan Stefanie

Chuianda menyabet jawara 1 setelah lolos ke tahap Grand Final.

Selain itu, Randy Rentanaka juga berhasil memperoleh 1st Best Speaker; James Rivaldo dengan 4th Best Speaker; serta Stefanie Chuianda sebagai 13th best speaker.

Sementara itu, tim IT&B B diantaranya Nico Fernando Tan, Viviella Garcia dan Clara Jesica juga berhasil meraih posisi ke 9

di ajang lomba debat bahasa tersebut.

Managing Director IB IT&B, Dr Agus Susanto Tan saat dikonfirmasi awak media mengatakan, prestasi yang diraih mahasiswa merupakan kebanggaan bagi Institut Bisnis IT&B.

"Prestasi ini tidak terlepas dari bimbingan para dosen dan para Kaprodi Institut Bisnis IT&B, yang selalu memotivasi para mahasiswa untuk terus menuai karya," kata Dr Agus.

Dan juga, tambah Dr Agus, semua prestasi yang diraih oleh mahasiswa IT&B English Warriors tidak pernah luput dari dukungan konstan IB IT&B yang menyediakan pelatihan intensif serta dukungan secara emosional yang mendorong mahasiswa untuk selalu berusaha dan percaya diri

"Harapannya semoga pencapaian ini dapat

memotivasi mahasiswa untuk terus semangat dan berprestasi," ungkap Dr Agus. ***