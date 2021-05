SEDANG BERLANGSUNG Man United Vs Leicester, Akses Di Sini Nonton Live Streaming Gratis

Marcus Rashford berselebrasi bersama Paul Pogba usai mencetak gol pada laga lanjutan ke-16 Liga Inggris 2020-2021, Manchester United vs Wolverhampton Wanderers, di Stadion Old Trafford, Selasa (29/12/2020) atau Rabu dini hari WIB.

Duel Manchester United vs Leicester City berlangsung di Old Trafford, kick off pukul 00.00 WIB.

Laga ini tak disiarkan TV Nasional, namun bisa ditonton via Mola TV.

Duel yang merupakan bagian dari pekan pertandingan ke-36 Liga Inggris ini kemungkinan akan berjalan sengit.

Pasalnya, tim tamu Leicester City sedang berusaha untuk menjaga tempatnya di empat besar klasemen Liga Inggris 2020-2021.

Saat ini Leicester City sedang menduduki urutan keempat klasemen sementara dengan koleksi 63 poin dari 35 kali bermain.

Kemenangan akan membuat pasukan Brendan Rodgers itu aman dari terperosok ke urutan kelima atau lebih rendah, setidaknya sampai pekan ke-37 tiba.

Pertaruhan untuk Manchester United pun tak kalah berat.