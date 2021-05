SUSUNAN Pemain Juventus vs Inter Milan, Laga Hidup Mati Cristiano Ronaldo dkk demi Liga Champions

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Jangan lewatkan pertandingan seru Liga Italia akhir pekan ini.

Juventus vs Inter Milan di pekan-37 Serie A, partai yang paling ditunggu para pecinta sepakbola.

Tapi sebelum laga panas Juventus vs Inter Milan Jadwal ada live streaming Liga Italia 2020-2021 pekan 36 mulai Rabu (12/5/2021) via Live Streaming Bein Sports 2 dan via Live Streaming RCTI.

Ada Inter Milan vs AS Roma, Sassuolo vs Juventus dan Torino vs AC Milan.

Duel Juventus vs Inter Milan akan berlangsung pada Sabtu (15/5/2021) pukul 23.00 WIB di markas Juventus, Allianz Stadium.

Pertandingan ini diprediksi akan berlangsung menarik karena mempertemukan Juara Liga Italia Serie A dengan juara bertahan selama 9 musim.

Partai ini juga amat penting bagi si Nyonya Tua sebab untuk menjaga kans berlaga di Liga Champions, kemenangan menjadi harga mati.

Namun, hal tersebut tidaklah menjadi mudah bagi Cristiano dkk, sebab Inter pada lima laga terakhir belum terkalahkan.

Bahkan pada laga pekan sebelumnya I Nerazzurri membantai Sampdoria dengan skor 5-1.