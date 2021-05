SEDANG BERLANGSUNG Link Live Streaming Inter Milan vs AS Roma| Live Streaming TV Online Liga Italia

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Jangan lewatkan Laga live streaming Inter Milan vs AS Roma Kamis, 13 Mei 2021 01:45 WIB.

Meskipun sudah berhasil merengkuh titel jawara, laga ini tetap ditunggu para pecinta si kulit bundar.

Bahkan di laga sebelumnya, Inter membantai Sampdoria dengan skor telak 5-1.

Pasalnya, bagi pelatih I Nerazzurri (julukan Internazionale Milan) Antonio Conte berniat menyapu bersih tiga laga yang tersisa di Serie-A.

"Seperti yang sudah saya katakan, kemenangan harus menjadi fokus kami, jadi meskipun ada tiga pertandingan tersisa melawan tim-tim penting, kami ingin menghormati Scudetto yang telah kami menangkan dan memberikan yang terbaik di lapangan," ungkap Conte dikutip laman resmi Inter Millan.

Namun, hal tersebut tidaklah akan mudah,.

Meski tengah tidak konsisten, AS Roma punya catatan mentereng saat melakoni laga liga meladeni Inter.

Dimana dalam enam laga terakhir di Liga Italia, Serigala Roma tak sekalipun pernah menelan kekalahan.

Bahkan, AS Roma di pekan lalu juga menggila dengan menggilas Crotone dengan 5 gol tanpa balas.

Sementara pelatih Roma, Paulo Fonseca mengakui bahwa laga akan berlangsung sulit karena Inter merupakan tim yang kuat.

“Inter adalah tim yang sangat bagus. Saya ucapkan selamat kepada mereka karena telah memenangkan gelar. Mereka tidak berada di bawah tekanan lagi dan itu mungkin akan membantu mereka. Mereka kuat sepanjang musim dan saya yakin mereka juga akan kuat besok - Saya mengharapkan pertandingan yang sulit," beber Fonseca.

Prakiraan susunan pemain Inter vs Roma

Inter Milan : Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Darmian; Sanchez, Lukaku.

Pelatih: Antonio Conte.

Roma: Fuzato; Kumbulla, Mancini, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Pellegrini, Peres; Pedro, Mkhitaryan; Mayoral.

Pelatih: Paulo Fonseca.

5 laga Head to Head Inter vs Roma:

10/01/2021 Roma vs Inter 2-2

19/07/2020 Roma vs Inter 2-2

06/12/2019 Inter vs Roma 0-0

20/04/2019 Inter vs Roma 1-1

02/12/2018 Roma vs Inter 2-2

Hasil 5 Pertandingan Terakhir Inter Milan:

08/05/2021 Inter Milan vs Sampdoria 5-1

01/05/2021 Crotone vs Inter Milan 0-2

25/04/2021 Inter Milan vs Hellas Verona 1-0

22/04/2021 Spezia vs Inter Milan 1-1

19/04/2021 Napoli vs Inter Milan 1-1

Hasil 5 Pertandingan Terakhir AS Roma:

09/05/2021 Roma vs Crotone 5-0

06/05/2021 Roma vs Manchester United 3-2

02/05/2021 Sampdoria vs Roma 2-0

29/04/2021 Manchester United vs Roma 6-2

25/04/2021 Cagliari vs Roma 3-2

