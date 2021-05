Ketika Luna Maya Punya Rumah Seharga Rp 25 Miliar, Sophia Latjuba Justru Mengaku Tak Punya Rumah

Sama-Sama Pernah Terjerat Pesona Ariel Noah, Luna Maya dan Sophia Latjuba Dalam Kesempatan Berbincang-bincang. Terungkap dari Pengakuannya Sophia Latjuba Tak Memiliki Rumah.

TRIBUN-MEDAN.COM - Baru-baru ini artis cantik Sophia Latjuba membintangi podcast bersama Luna Maya.

Keduanya asyik berbincang berbagai topik, termasuk properti.

Di situlah Sophia Latjuba mengaku bahwa ia tidak memiliki rumah.

“I don't own a house,” ujar Sophia Latjuba dikutip dari kanal YouTube TS Media, Rabu (12/5/2021).

Mendengar pengakuan Sophia Latjuba itu, Luna Maya yang menjadi pembawa acara lantas kaget.

Model berusia 50 tahun ini lantas menjelaskan alasannya kenapa berpindah-pindah tempat tinggal.

“I think Jakarta is offer price property. It’s not worth it the price. Kok sama harganya bisa sama di Beverly Hills,” kata Sophia Latjuba.

Ia mengatakan, harga yang dikeluarkan untuk membeli rumah tak sepadan dengan yang didapatkannya.

"Menurut gue, harga yang gue keluarin untuk properti enggak sepadan dengan what you get," ucap Sophia.