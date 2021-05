Birgaldo Sinaga Meninggal Dunia, Sempat Bernyanyi Waktu Tuhan Pasti yang Terbaik

TRIBUN-MEDAN.com - Pengiat media sosial Birgaldo Sinaga Meninggal Dunia positif Covid-19, Sabtu (15/5/2021).

Sebelum menghembuskan nafas terakhir, Birgaldo sempat minta maaf ke anak dan istrinya.

Hal ini diposting Birgaldi di akun instagramnya.

"I love you so much mami dan anakku Kathrine. Maafkan kalo papi selalu buat salah ya. Meniggalkan kalian selalu," tulisnya

Selain itu, Birgaldo juga sempat mengunggah video dirinya bernyanyi lagu rohani.

Lagu itu berjudul Waktu Tuhan Pasti yang Terbaik.

Ucapan dukacita sontak mengalir dari berbagai tokoh publik.

Martin Manurung : Selamat jalan kk Birgaldo. Kami sedih kk tinggalkan. Tapi Tuhan punya kehendak.

Diaz Hendropriyono : Inalilahi sahabatku. Bnyk kenangan bersama yg saya tidak bisa lupakan. Selamat jalan. Semoga engkau tenang disana

Denny Siregar : Selamat jalan, bro Birgaldo Sinaga. Sakitmu sudah usai

Birgaldo Sinaga Umumkan Dirinya Idap Covid-19