LIVE STREAMING BOLA Juventus vs Inter Milan, Prediksi Susunan Pemain & Klasemen Liga Italia

LIGA ITALIA MALAM INI: Juventus Vs Inter Milan

TRIBUN-MEDAN.com - Malam ini Liga Italia menyajikan laga big match Juventus vs Inter Milan.

Duel Juventus vs Inter Milan dapat disaksikan di beIN Sports 2, pukul 23.00 WIB.

Sebelum menyaksikan Juventus vs Inter Milan, simak prediksi dan catatan laga kedua tim.

Selain laga Juventus vs Inter Milan, bentrok dua tim Ibu Kota Italia antara AS Roma vs Lazio juga tersaji pada akhir pekan ini.

Berbeda dari Liga Italia yang memiliki laga Juventus vs Inter Milan, Liga Inggris dan Liga Spanyol nihil partai besar pada hari ini, Sabtu (15/5/2021).

Bisa dibilang sorotan utama para pecinta sepak bola Eropa akan tertuju ke tanah Italia untuk menyaksikan laga Juventus vs Inter Milan.

Live Streaming Liga Italia, pertandingan Juventus vs Inter Milan dijadwalkan berlangsung Sabtu (15/5/2021) pukul 23.00 WIB Juventus vs Inter Milan merupakan memasuki pekan-37 Serie A.

Juventus bakal tampil percaya diri. Juve bangkit setelah menumbangkan Sassuolo 3-1 di pertandingan Kamis (13/5/2021) dini hari tadi.

Inter Milan pun tak mau kalah berhasil menekuk AS Roma 3-1

Berikut Hasil Liga Italia Pekan ke-36