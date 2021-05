Harga Daging Masih Tinggi di Pusat Pasar Medan, Harga Cabai Merosot

Laporan Wartawan Tribun Medan, Yufis Nianis Nduru

TRIBUN-MEDAN. com, MEDAN - Usai Lebaran, harga daging di Pusat Pasar Medan masih relatif tinggi.

Siregar, pedagang daging ayam potong mengatakan, harga daging ayam tidak turun sampai dua hari setelah Lebaran.

Menurutnya, ini disebabkan harga pengambilan dari peternakan juga masih tinggi sehingga harga daging ayam potong Rp 33 ribu per kilogram.

"Masih naik harga daging ayam potong Rp 33 ribu per kilogram, soalnya dari sana ya juga naik. Sejak Lebaran belum adalah turun dan mungkin makin naik lagi. Kalau pembeli ya begini saja. Sepi," kata Siregar, Selasa (18/5/2021).

Ucok BM, pedagang daging lembu, mengatakan bahwa hari ini harga daging turun sedikit.

"Sudah lumayan turun. Kalau Lebaran kemarin sekitar Rp 130-150 ribu per kilogram. Tapi saat ini Rp 120-130 ribu per kilogram," kata Ucok.

Ucok juga menambahkan berhubung harga daging masih melambung ditambah lagi sepi, banyak para pedagang daging memilih untuk tidak berjualan.

Jika harga daging tinggi, harga cabai justru merosot setelah Lebaran.

Sadrak Tamba, pedagang sayur mayur, menuturkan harga cabai menurun karena saat ini sedang panen dan jumlah pembeli menurun

"Cabai merah dari Rp 28 jadi Rp 20 ribu per kilogram. Cabai rawit dari Rp 30 ribu jadi Rp 24 ribu per kilogram. Cabai hijau Rp 20 ribu per kilogram dan cabai caplak Rp 40 ribu per kilogram. Ini turun karena lagi panen dan pembeli sepi," kata Sadrak.

Harga bawang putih merangkak naik dari Rp 25 jadi 28 ribu per kilogram, bawang merah tetap Rp 28 ribu per kilogram, sedangkan tomat turun dari Rp 10 jadi 8 ribu per kilogram .

Selain itu, harga sayuran perlahan merangkak naik karena persediaan berkurang seperti kentang dari Rp 10 jadi Rp 12 ribu per kilogram, wortel dari Rp 6 jadi Rp 8 ribu per kilogram, brokoli dari Rp 10 jadi Rp 12 ribu per kilogram, kol dari Rp 5 jadi Rp 6 ribu per kilogram. (cr20/tribun-medan.com)