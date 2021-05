JADWAL Siaran Liga Inggris Malam Ini, Tak Live TV Nasional, MU Vs Fullham, Chelsea Vs Leicester

Para pemain Manchester United merayakan gol Paul Pogba dalam pertandingan Fulham vs Man United pada Liga Inggris di Stadion Craven Cottage, Kamis (21/1/2021) dini hari WIB.

TRIBUN-MEDAN.com - Jadwal Liga Inggris malam ini akan memasuki pekan ke-37, di mana pertandingan dimulai pada Selasa (18/5) tengan malam atau Rabu (19/5) dini hari.

Pertandingan pembuka ada laga Manchester United vs Fulham di Old Trafford, mulai pukul 00.00 WIB. Laga ini tak disiarkan TV Nasional atau NET TV tapi via live Mola TV.

Kemudian Brighton Hove and Albion vs Manchester City pukul 01.00 WIB dan Chelsea vs Leicester City pukul 02.15 WIB.

Seluruh siaran Liga Inggris di musim ini bisa disaksikan secara Live Mola TV.

Preview Chelsea vs Leicester City

Tuan rumah Chelsea yang dipimpin Thomas Tuchel memiliki dendam tersendiri saat menghadapi Leicester City.

Hal ini karena 3 hari sebelumnya, Chelsea dipermalukan oleh Leicester City dengan satu gol tanpa balas di Final Piala FA.

Live Streaming Gratis Final Piala FA 2021 Chelsea vs Leicester City (Getty Images)

Kekalahan tersebut membuat Chelsea harus rela melihat Leicester City mengangkat trofi Piala FA yang gagal mereka dapatkan.

Tentu kekalahan menyakitkan di Final Piala FA berpeluang dibalaskan Thomas Tuchel kala keduanya kembali bertarung di laga tengah pekan ini.

Bentuk balas dendam yang bisa dilakukan yakni dengan mengalahkan Leicester City sekaligus merebut posisinya di urutan ketiga klasemen Liga Inggris.