LAGA PENENTU Jadwal Liga Italia Pekan Ini, Diogo Dalot Optimistis AC Milan Lengserkan Atalanta

TRIBUN-MEDAN.com - Jadwal Liga Italia Serie A pekan terakhir, Minggu (23/5/2021) yang tayang via Live Streaming Bein Sports dan kemungkinan di Live Streaming RCTI, ada AC Milan vs Atalanta, Inter Milan vs Udinese dan Bologna vs Juventus.

Inter Milan sudah mengunci Scudetto atau gelar juara Liga Italia Serie A musim 2020/2021. Namun AC Milan dan Juventus sedang berebut tiket Liga Champions.

Karena itulah, laga di Jadwal Liga Italia pekan terakhir ini antara AC Milan vs Atalanta, Inter Milan vs Udinese dan Bologna vs Juventus tetap menarik untuk disaksikan via Live Streaming Bein Sportsatau Live Streaming RCTI.

AC Milan sedang berjuang menyegel posisi 4 besar jelang pertandingan penutup pekan 38 Liga Italia.

Laga Atalanta vs AC Milan berlangsung di Gerwiss Stadium, mulai pukul 01.45 WIB, Live Bein Sports 2.

Bek kanan buangan Manchester United, Diogo Dalot, tampil menggila dan berhasil membawa AC Milan berpesta di San Siro. (TWITTER.COM/MANUTDMEN)

Tim tamu AC Milan berada dalam tekanan tinggi karena kesempatan menyegel posisi 4 besar gagal dilakukan di pekan 37 Liga Italia.

Klub berjuluk Rossoneri gagal lebih cepat mengamankan spot Liga Champions musim depan karena hanya bermain imbang tanpa gol dengan Cagliari di San Siro.

Hasil imbang tanpa gol yang baru saja diraih Rossoneri disesalkan oleh Diogo Dalot pemain yang menempati posisi bek sayap.

Dalot menyebut timnya Rossoneri memainkan pertandingan yang buruk dan harus segera bangkit di laga pamungkas melawat ke markas Atalanta.

Ia pun optimis AC Milan bisa membawa pulang 3 poin dari kandang Atalanta demi mengakhiri Liga Italia di posisi 4 besar.

