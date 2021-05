Sebanyak 461 Perusahaan di Sumut Daftar Program Vaksin Gotong Royong

Laporan Wartawan Tribun Medan, Yufis Nianis Nduru

TRIBUN-MEDAN. com, MEDAN - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sumatera Utara mencatat, sebanyak 461 perusahaan telah mendaftar dalam program vaksinasi gotong royong.

"Data yang sudah diperoleh dari beberapa perusahaan itu ada 461 perusahaan. Dari 461 perusahaan itu ada kurang lebih hampir dua puluh ribu peserta. Tapi belum kami validasi karena sudah ada beberapa yang divaksin atau belum," kata Oky Irawan, Wakil Ketua Umum Kadin Sumatera Utara sekaligus Ketua Tim Pelaksanaan program Vaksinasi Gotong Royong Sumatera Utara, Selasa (18/5/2021).

Menurutnya, jumlah ini akan bisa bertambah terus dengan adanya penambahan-penambahan yang berjalan.

"Nah, dalam 461 perusahaan tidak hanya ada satu peserta tapi bisa ratusan orang. Bahkan satu perusahaan bisa sepuluh ribu orang," ujar Oky.

Setelah itu, dia juga memberitahu beberapa mitra juga sudah minta kerjasama.

"Dan sampai sekarang ini juga kita mendapat informas -informasi dari beberapa mitra kami seperti BUMN, BUMD, itu sudah meminta kerjasama dengan kami selaku program Vaksin Gotong Royong," ujarnya.

Oky menuturkan bahwa sesuai dengan ketentuan PT Bio Farma (Persero) biaya vaksinasi seharga Rp 321.660 per dosis dan tarif pelayanan maksimal Rp 117.910 per dosis sehingga biaya vaksinasi mandiri ini sekitar Rp 439.570 per dosis.

"Kami tidak ada komersialisasi. Ini sudah ada ketetapan dari PT Bio Kimia Farma tentang pengadaan vaksin dan harga pembeliannya juga sudah tercantum," kata Oky.

Oky selaku Ketua Program Vaksin ini hanya dapat memberi informasi-informasi tentang update yang akan dilakukan oleh Kadin Sumatera Utara pada umumnya, khususnya kabupaten dan kota.