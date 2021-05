TERBARU Katalog Promo Indogrosir Medan: Minyak Goreng, Beras dan Produk Bayi Turun Harga

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Indogrosir Medan kembali mengeluarkan promo menarik bertajuk Super Promo edisi 10 mulai tanggal 16-31 Mei 2021.

Pantauan tribun-medan.com, Selasa (18/5/2021), beberapa komoditas sembako mendapat potongan harga spesial.

Adapun untuk harga minyak goreng Sania turun harga dari Rp29.000 menjadi Rp26.200 per dua liter sedangkan untuk per karton, Indogrosir mematok harga minyak goreng Sania dari harga Rp 172.800 menjadi Rp156.000 per karton.

Kemudian untuk minyak goreng Palmanco seharga Rp 26.800 per pax, Bimoli Rp 27.375 per pax.

Untuk ukuran satu liter, minyak goreng Fortune dipatok harga Rp 14 ribu dan minyak goreng Familie seharga Rp 12.900.

Selanjutnya, untuk promo komoditas beras, Indogrosir juga memberikan promo spesial untuk Beras merk Top Koki untuk ukuran 10kg dari harga Rp 104.900 menjadi Rp 101.500 dan Beras Larrist ukuran 10 kg menjadi Rp 109.500 per sak.

Kemudian untuk harga Beras Ayam Jago Kuku Balam ukuran 5kg seharga Rp 52.900 dan Beras Kuku Balam Super Biru 10 kg seharga Rp 132.000.

Selanjutnya dari komoditas Holtikultura, ada beragam penawaran harga miring, diantaranya ada Bawang Putih dari harga Rp 30 ribu menjadi Rp 28 ribu, Bawang Merah dari harga Rp 32 ribu menjadi Rp 31 ribu dan Bawang Bombay dari harga Rp 26 ribu menjadi Rp 25 ribu.

Adapun untuk harga telur dipatok harga Rp 12.750 per 10's dan Rp38.200 per papan.

Suasana Indogrosir cukup ramai pascalebaran. Beberapa pengunjung didominasi oleh para pedagang eceran, diantaranya Febri.