Live Streaming Gratis Final Copa Prancis 2021 Malam Ini, Duel Raksasa AS Monaco vs PSG

Laporan Wartawan Tribun Medan, Victory Arrival Hutauruk

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Laga Final Coupe de France 2020/2021 mempertemukan AS Monaco vs PSG akan digelar pada Kamis, (20/5/2021) pukul 02.15 WIB di Stadion Stade de France.

Laga ini akan menjadi pelepas dahaga bagi Neymar dkk usai tersingkir dari perburuan Liga Champions dan gelar Liga Prancis yang saat ini masih belum dapat dikunci disebabkan terseok di peringkat 2 dengan 79.

Sementara di perburuan gelar Liga Prancis, AS Monaco saat ini tepat di bawah PSG di posisi ketiga dengan raihan 77 poin.

Dari lima laga Head to Head antara kedua tim skuat Les Parisiens memang berada di atas angin. Dimana berhasil meraih kemenangan, sementara skuat Les Monégasques hanya meraup 1 kemenangan. Dan satu lagi dengan hasil imbang.

Berikut data lima laga head to head AS Monaco vs PSG:

21-02-2021: Paris Saint-Germain vs Monaco 0-2

20-11-2020: Monaco vs Paris Saint-Germain 3-2

15-01-2020: Monaco vs Paris Saint-Germain 1-4

12-01-2020: Paris Saint-Germain vs Monaco 3-3