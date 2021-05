Jaksa, Polisi dan Pejabat Bea Cukai Ramai-ramai Bakar Daging Babi Impor di Jalan Raya

TRIBUN-MEDAN.COM,MEDAN--Sejumlah pejabat Kejaksaan Negeri (Kejari) Belawan bersama Polres Belawan dan Bea Cukai ramai-ramai membakar daging babi impor hasil sitaan.

Pembakaran daging babi ini bagian dari upaya pemusnahan barang bukti hasil sitaan yang sudah berkekuatan hukum tetap (incraht).

Dalam kegiatan pemusnahan ini, ada 13 karton yang masing-masing berisi 48 kaleng daging babi impor dibakar.

Sehingga, total daging babi impor yang dibakar di dalam tong bekas ada 624 kaleng.

"Bahwa barang bukti yang dimusnahkan perkara tahun 2020 yang diputus pada tanggal 6 Mei 2021, dengan terpidana Pu Jok Binti Oh Wan, melanggar tindak pidana pasal 88 huruf a dan c jo asal 35 ayat 1 huruf a dan huruf c UU RI Nomor 21 Tahun 2019 tentang karantina hewan, ikan dan tumbuhan," kata Kasi Intel Kejari Belawan, T Hendra Gunawan, Kamis (20/5/2021).

Adapun kegiatan pemusnahan dilaksanakan di Jalan Raya Medan Binjai Rumah Dinas Kantor Balai Besar Karantina Pertanian Belawan.

Selain membakar daging babi impor, para pejabat ini juga memusnahkan barang bukti sitaan sampel arsip atau sisa sampel uji venoject sebanyak 283 vial, Fintips sebanyak 400 buah dan 830 kilogram jenis tumbuh-tumbuhan yang tidak layak pakai dan bisa merugikan masyarakat.

Kemudian, untuk jenis tumbuhan yang turut dimusnahkan diantaranya 5 Kg biji kopi, 5 Kg biji pinang, 10 Kg Kopra, 2 Kg kayu manis stick, 10 Kg kayu manis broken.

Lidi sawit 5 ikat, 2Kg kulit kayu, 2 Kg tembakau kering, 110 Kg bungkil jagung, 120 Kg bungkil kedelai, 160 Kg gandum, 240 Kg kedelai, 75 Kg DDG, 50 Kg tepung.

Lalu 10 Kg kacang tanah, 10 Kg kacang hitam, 10 Kg beras pecah, 3 bungkus tusuk sate, 3 Kg wijen, 3 Kg cabai kering.