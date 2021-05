Brastagi Supermarket Sambut Ulang Tahun ke-15, Cek Promo Minyak Goreng Sampai Produk Pembersih!

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Brastagi Supermarket Medan yang akan berulangtahun ke-lima belas memberikan beragam promo bombastis mulai 20-23 Mei 2021.

Adapun beragam promo menarik yang ditawarkan, diantaranya minyak Goreng Sania dari harga Rp28.800 menjadi Rp 25.750 dengan maksimal pembelian dua pouch.

Kemudian ada minyak Goreng Bimoli dari harga Rp29.900 menjadi Rp28.800, Palmanco dari harga Rp 27.800 menjadi Rp 26.800, dan Sinolin Oil Pouch dari harga Rp 27.500 menjadi Rp 25.850.

Paket sembako lainnya juga turut mendapat penawaran harga menarik seperti beras merk Penari Bangkok dari harga Rp 133 ribu menjadi Rp 126.380.

Selain itu, untuk produk pembersih seperti deterjen, Brastagi Supermarket juga memberikan promo-promo cukup banyak seperti So Klin Liquid All Varian dari harga Rp 33.500 menjadi Rp 23.980 dengan maksimal pembelian empat pax.

Kemudian untuk So Klin Pewangi Lantai all variant diskon seharga Rp16.880, So Klin Softener dipatok dengan harga Rp 17.280.

Tak hanya itu, sabun cuci piring Sunlight 755ml juga mendapat promo spesial seharga Rp 13.180 per pax, dan BI Wash sabun cuci piring seharga Rp 8500 per pax.

Para pembeli turut antusias dengan membawa troli besar untuk memborong aneka produk yang mendapat promo Anniversary Brastagi Supermarket, diantaranya Lim, Pengunjung yang memborong minyak goreng.

"Tahu promo ini dari anak. Ya sudah, kita beli saja untuk stok mumpung murah. Kalau enggak kan mahal juga ini," ungkap Lim.

Sementara, untuk produk lainnya juga mendapat harga spesial seperti Fiesta Sosis Ayam 400 gr seharga Rp 32.880 dengan maksimal pembelian 4 pax, ayam broiler seharga Rp 33.350 per ekor, Fresh Dori Fillet seharga Rp 8.888 per 100 gr.

Kemudian untuk buah-buahan juga ada promo menarik seperti buah naga seharga Rp 20 ribu per kg dengan maksimal pembelian 3 kg, anggur merah super seharga Rp 39.900 per kg, pir Century Golden seharga Rp 14.990 per kg, Apel Fuji RRC seharga Rp 29.500, dan Sunkist Valencia Egypt seharga Rp 24.500 per kg.

"Memang sering beli buah disini, pas kebetulan diskon ya beli banyak saja sekalian," pungkas Rita, pelanggan Brastagi Supermarket.

(cr13/tribun-medan.com)

Keterangan Foto/Kartika : Pengunjung saat membeli produk Beras di Brastagi Supermarket Medan, Jumat (21/5/2021). Dalam menyambut 15th Anniversary, Brastagi Supermarket Beri Promo menarik dari 20-23 Mei 2021.