Ratu Pop Dunia Lady Gaga Dirudapaksadi Umur 19 Tahun hingga Hamil, Ini Profil dan Fakta-faktanya

TRIBUN-MEDAN.com - Profil dan fakta-fakta Lady Gaga.

Sang Penyanyi ungkap kisah pilu pernah diperkosa saat usia 19 tahun oleh produser musik.

Penyanyi Lady Gaga mengungkap kisah pilu masa lalunya.

Cerita kurang menyenangkan tersebut dialaminya saat berusia 19 tahun.

Lady Gaga tak kuasa menahan air mata saat mengingat kejadian yang menimpanya saat masih remaja.

Ia mengungkap ceritanya saat tampil di 'The Me You Can't See', sebuah acara serial dokumenter kesehatan jiwa yang dibawakan oleh Pangeran Harry dan Oprah Winfrey.

Saat itu ia mengalami pelecehan seksual hingga hamil.

Namun Lady Gaga bangkit dan terus menjalani hidupnya.

Siapakah Lady Gaga?

Berikut profil dan fakta-faktanya:

Lady Gaga menangis saat menceritakan masa kelamnya. (YouTube Access)

Profil