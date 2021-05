Rogoh Kocek Rp 85 Ribu per Orang, Grand Inna Medan Tawarkan Konsep Makan Outdoor Sepuasnya

Tribun-Medan.com, Medan - Makan dengan sistem All You Can Eat atau makan sepuasnya kian digandrungi masyarakat.

Tak mau ketinggalan, Hotel Grand Inna Medan meluncurkan program All You Can Eat bertajuk Chill n Grill Party dengan penawaran konsep outdoor.

Menariknya, para customer cukup membayar seharga Rp 85 ribu/nett dan akan mendapatkan beragam menu yang menggugah selera.

General Manager Grand Inna Hotel Darmawel Chaniago mengungkapkan bahwa konsep khusus malam mingguan ini ditargetkan untuk menarik customer.

"Program ini menjadi unggulan dengan konsep Chill n Grill setiap Malam Minggu. Jadi ini kita kemas dengan konsep untuk menarik minat baik tamu yang menginap ataupun tamu yang ada di kota Medan," ungkap Darmawel, Sabtu (22/5/2021).

Adapun menu yang ditawarkan dengan menu utama seperti nasi goreng buah naga, daging Grill , cah brokoli, dan ditemani dengan sup jagung.

Selain itu, Chill n Grill juga menyajikan menu khas tradisional dari beragam daerah di Indonesia. Pada pembukaan perdana, terdapat menu khas Kebumen, Jawa Tengah yaitu Nasi Penggel.

Untuk panganan ringannya, Chill n Grill Grand Inna Medan juga menawarkan aneka menu panggang seperti bakso dan sosis panggang dengan pilihan bumbu racikan chef.

Chill n Grill Party juga menawarkan live cooking by chef untuk menu-menu unggulan setiap minggunya, sehingga para customer dapat mencicipi langsung makanan dengan rasa segar baru dimasak.