SEDANG BERLANGSUNG Live Streaming Liverpool vs Crystal Palace| Link Live Wolves vs Man United

TRIBUN-MEDAN.com - Jangan lewatkan, ada sejumlah laga menarik yang layak Anda tonton, Minggu (22/5/2021) malam ini.

Siaran langsung Liga Inggris kick-off mulai pukul 22.00 WIB. Duel Liga Inggris: Leicester vs Tottenham, Wolves vs Manchester United, West Ham vs Southampton, Aston Villa vs Chelsea, Manchester City vs Everton, Liverpool vs Crystal Palace, Sheffield vs Burnley, Fulham vs Newcastle, Leeds United vs West Brom dan Arsenal vs Brighton

Duel Liverpool vs Crystal Palace diprediksi akan berlangsung seru.

Liverpool menjaga asa meraih Tiket Liga Champions musim depan saat melawan Crystal Palace.

Tuan rumah Liverpool membutuhkan tambahan tiga poin demi mengamankan tempatnya di posisi empat besar.

Liverpool kini menempati posisi empat dengan memiliki poin yang sama dengan Leicester City di bawahnya.

Kedua tim tersebut sama-sama memiliki 66 poin, namun Liverpool lebih berhak di posisi 4 karena unggul agresifitas jumlah gol.

Demi mengamankan posisinya di 4 besar, Liverpool menargetkan poin penuh saat meladeni tim tamu Crystal Palace.