LAGA Uji Coba Timnas Indonesia Vs Afghanistan Tak Disiarkan Langsung, Begini Penjelasan PSSI

Asnawi Mangkualam sudah berlatih bersama timnas Indonesia pada Rabu (19/5/2021). Berikut prediksi susunan pemain Timnas Indonesia vs Afghanistan uji coba jelang Kualifikasi Piala Dunia 2022 hari ini

TRIBUN-MEDAN.com - Timnas Indonesia akan melakoni laga uji coba melawan Afghanistan di Dubai, Uni Emirat Arab (UEA), Selasa (25/5/2021) malam ini.

Jadwal duel timnas Indonesia vs Afghanistan dihelat di Jabel Ali Sports Center and Shooting Club, Dubai, Uni Emirat Arab, pada Selasa (25/5/2021) kick off pukul 21.30 WIB.

Sayangnya dalam laga uji coba itu tidak akan disiarkan secara langsung oleh stasiun televisi di Indonesia.

PSSI lewat Plt Sekjen Yunus Nusi sudah mengonfirmasi hal itu.

Yunus Nusi mengatakan pertandingan tersebut digelar secara tertutup.

Awak media di sana juga dilarang untuk masuk ke dalam venue.

Baca juga: RESMI! Jelang EURO 2020, Hansi Flick Jadi Pelatih Timnas Jerman Menggantikan Joachim Loew

"Tidak ada live untuk uji coba timnas Indonesia baik melawan Afghanistan ataupun Oman," kata Yunus Nusi.

Yunus Nusi melanjutkan, alasan digelar tertutup karena memang sudah ada kesepakatan antara PSSI dengan federasi Afghanistan dan Oman.

Setelah melawan Afghanistan, timnas Indonesia akan berjumpa Oman pada 29 Mei 2021.

"Karena ini kan dalam rangka persiapan Kualifikasi Piala Dunia 2022."