Sosok Dudung Abdurachman, Jenderal yang Berani Gebuk FPI Diangkat Jadi Pangkostrad TNI AD

TRIBUN-MEDAN.COM - Sosok Dudung Abdurachman, Jenderal yang Berani Gebuk FPI kini menjadi buah bibir karena baru saja diangkat menjadi Pangkostrad TNI AD.

Dipromosikannya Jendral yang tegas ini diketahui dari Mutasi terbaru Mabes TNI bergulir setelah Presiden Jokowi melantik Letjen Ganip Warsito jadi Kepala BPBN menggantikan Letjen Doni Monardo yang pensiun 1 Juni 2021.

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto memutasi 80 perwira tinggi TNI melalui Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/435/V/2021 tanggal 25 Mei 2021.

Jabatan Kasum TNI yang sebelumnya diemban Letjen Ganip Warsito akan diisi Letjen Eko Margiyono yang sebelumnya menjabat Panglima Kostrad (Pangkostrad).

Sedangkan Mayjen Dudung Abdurachman yang sebelumnya menjabat Pangdam Jaya dipromosikan menjadi Pangkostrad.

Artinya Mayjen Dudung Abdurachman akan menyandang pangkat bintang tiga atau letjen. Jabatan Pangdam Jaya akan diemban Mayjen TNI Mulyo Aji yang sebelumnya menjabat Aspers Kasad.

Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman (Website Kodam Jaya.)

Sosok Dudung Abdurachman

Yang menarik adalah promosi Mayjen Dudung Abdurachman yang sebentar lagi menjabat Pangkostrad TNI AD.

Dudung Abdurachman lahir di Bandung, Jawa Barat, pada 19 November 1965.

Kariernya menjadi Pangdam Jaya tak mudah. Dia adalah sosok from zero to hero.