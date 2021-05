Didesas-desuskan Berpacaran, Rossa Berkomentar Ini di Akun Medsos Afgan, Netizen Baper

TRIBUN-MEDAN.COM - Penyanyi Afgansyah Reza atau Afgan merayakan hari ulang tahunnya ke-32 tepat hari ini, Kamis (27/5/2021).

Afgan terlihat mengunggah potret hitam putih tersenyum menunduk.

"it’s my berffday!," tulis Afgan dalam unggahannya, Kamis (27/5/2021).

Baca juga: Gara-gara Bongkar Poligami, Adik Kandung Ustaz Jefri Al Buchori Murka pada Umi Pipik

Baca juga: Perempuan Ini Tiba-tiba Muncul, Ngaku Pernah Jadi Istri Hotma Sitompul: Kita Punya Akta Perkawinan

Baca juga: Curhatan Felicia Tissue, Menangis saat Ingat Perbuatan Kaesang yang Buat Sakit Hati

Potret Afgan dengan kacamata dan tanpa kacamata. (Kolase TribunStyle (Instagram @afgansyah.reza)) (Kolase TribunStyle (Instagram @afgansyah.reza))

Pria berlesung pipi itu mengucapkan terima kasih atas ucapan doa yang disampaikan oleh keluarga, sahabat, dan fans.

Dia bersyukur dapat dilahirkan dan bertumbuh dari banyak pengalaman di masa lalu.

Selain itu, Afgan juga tak sabar menanti perjalanan baru di masa mendatang.

"i’m blessed grown from what had passed excited for what’s to come (aku bersyukur tumbuh dari masa lalu, dan antusias dengan hal yang akan datang)," sambungnya.

Baca juga: Cerita Awal Mula Rossa dan Afgan Berkenalan, 12 Tahun Silam Mereka Sudah Berjumpa

Baca juga: SETELAH Bercerai, Nindy Ayunda Kian Menawan, Penampilannya Berani Buka Aurat dan Pakai Tas Mahal

Baca juga: Rumah Mewah Via Vallen, Bergaya Seni yang Keren, Dulu Pernah Diratakan

Rossa dan Afgan masak bareng (YouTube Rossa Official)

Unggahan ini pun langsung dibanjiri oleh ucapan ulang tahun dan doa dari warganet dan artis tanah air, termasuk Rossa.

"Happyyy bdaaay lagiii," tulis Rossa.

Komentar salah satu juri ajang pencarian bakat nyanyi Indonesian Idol ini pun langsung mencuri perhatian warganet.