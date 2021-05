Maksimalkan Semua Aspek Perkembangan Anak Bersama Nanyang Zhi Hui Modern Indonesian School

TRIBUNMEDAN.ID, MEDAN - Sekolah Nanyang yakin dengan memaksimalkan tiap aspek perkembangan anak akan menciptakan generasi dengan keyakinan kuat mengenai jati diri mereka.

Walaupun saat ini program belajar dilakukan dari rumah, Nanyang tetap menghadirkan esensi sekolah kepada anak-anak dengan menggelar berbagai aktivitas akademik, perayaan hari-hari penting nasional dan keagamaan, perlombaan, dan tentunya latihan berkesadaran (mindfulness) yang dilakukan secara daring.

Setiap anak adalah istimewa, maka Sekolah Nanyang pun menyediakan beragam pilihan mulai dari bidang akademik, seni, olahraga, hingga kecakapan hidup yang diajarkan kepada anak-anak sejak Nursery sampai SMA.

Sekolah Nanyang juga memiliki sebuah program unggulan yaitu Latihan Berkesadaran (Practice of Mindfulness) yang mengajarkan kita pentingnya hadir, bersatu, dan sadar akan keberadaan diri pada saat ini.

Dirancang dengan cermat, setiap program ini bertujuan untuk mencapai moto sekolah yaitu, "The End of Education is Character".

Mulai dari pengenalan hingga implementasi, setiap program akan menyiapkan anak bukan hanya untuk masa depan yang baik, tetapi juga untuk sebuah kehidupan.

Mari berkolaborasi, bergabunglah bersama kami demi mewujudkan generasi berkarakter gemilang.

