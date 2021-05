Harga Daging Ayam Potong Turun, Persediaan Ikan Basah Berkurang di Pusat Pasar Medan

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Harga daging ayam potong mulai merangkak turun, namun persediaan ikan basah sedang berkurang di Pusat Pasar Medan.

Pedagang ayam potong, Regar mengungkapkan bahwa telah tiga hari harga ayam terus menurun.

Sebelumnya harga daging ayam potong berkisar Rp 33-35 ribu dan saat ini hanya Rp 30 ribu per kilogram.

"Sudah tiga hari ini, harga daging ayam potong turun terus karena persediaan lagi banyak juga, dari pada tidak laku mending dijual cepat. Sekarang Rp 30 ribu per kilogram," kata Regar, Jumat (28/5/2021).

Berbeda halnya dengan harga ikan basah yang relatif normal bahkan adanya menurun tapi pemasokan ikan dari Belawan sedang berkurang.

"Persediaan ikan lagi berkurang karena pemasokan dari Belawan sedikit berhubung ombak seperti ikan dencis, tongkol, dan ikan kecil lainnya. Meskipun beberapa hari lalu sempat harga ikan naik karena gerhana bulan sebab ikan susah dapat," kata Sahlan Manulang.

Selanjutnya, ia menuturkan seperti ikan dencis beberapa hari lalu di banderol Rp Rp 40 ribu per kilogram tapi saat ini Rp 35 ribu.

Ikan tongkol biasa dari Rp 22 ribu jadi Rp 18 ribu per kilogram, sama halnya dengan harga ikan basah ukuran besar yang mengalami penurunan sekitar Rp 3 ribu.

Selain itu, harga ikan kembung Rp 40 ribu per kilogram, ikan kakap Rp 45 ribu per kilogram, undang Rp 85 ribu per kilogram.

"Peminat masyarakat masih turun karena pedagang kaki lima di Jalan Bulan banyak, tapi jika kami disatukan kemungkinan daya beli masyarakat disini meningkat," tambahnya.

Setelah itu, harga bahan-bahan sayur mayur seperti cabai terus merangkak menurun sebab para petani sedang panen.

Sadrak selaku pedagang mengungkap harga cabai merah, cabai rawit, dan cabai hijau dari Rp sekitar Rp 20-25 ribu tapi saat ini dibanderol hanya Rp 15 ribu per kilogram.

"Harga cabai saja yang terus turun karena lagi panen tapi lainnya stabil seperti biasa. Harga cabai rata-rata Rp 15 ribu per kilogram, bawang merah Rp 28 ribu per kilogram, bawang putih Rp 26 ribu per kilogram, tomat dari Rp 10 ribu jadi Rp 7 ribu per kilogram, kentang Rp 10 ribu per kilogram, jahe Rp 20 ribu per kilogram, dan sayur sekitar Rp 5-7 ribu per kilogram tergantung jenisnya," jelas Sadrak.

(cr20/tribun-medan.com)