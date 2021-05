INILAH Tempat Wisata yang Dikunjungi Rachel Vennya Selama di Dubai, Keren Lho

TRIBUN-MEDAN.COM - Selebgram Rachel Vennya memilih berlibur ke Dubai saat pandemi Covid-19 sedang mewabah di berbagai negara dunia.

Dubai saat ini membuka kembali tempat-tempat wisata yang tersohor sehingga banyak pelancong dari berbagai negara datang.

Melalui Instagramnya, ia membagikan momen liburan selama di Dubai.

Rachel Vennya saat Liburan di Dubai (Instagram)

Rachel juga menjawab beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan followersnya terkait dengan kepergiannya ke Dubai.

“Bisa (ke Dubai), nggak harus vaksin. Memang penerbangannya dibuka kok” tulis Rachel Vennya yang dikutip dari Instagram @rachelvennya, Rabu (26/05/2021).

Mantan istri Niko Al Hakim itu juga menjelaskan bahwa wisatawan tidak perlu melakukan karantina setelah di Dubai seperti negara-negara lainnya.

Tangkapan layar Instagram Story Rachel Vennya.

Tertarik untuk melakukan perjalanan wisata internasional ke Dubai seperti Rachel Vennya?

Supaya wisata lebih seru, simak rekomendasi tempat yang wajib dikunjungi di Dubai seperti yang dikutip dari Get Your Guide dan Tour My India.

Gedung tertinggi di dunia