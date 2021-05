JADWAL Siaran Bola Malam Ini, Italia Vs San Marino Jelang EURO 2020, Live Streaming Mola TV

Jadwal siaran bola malam ini uji coba Italia vs San Marino

TRIBUN-MEDAN.com - Jadwal siaran pertandingan bola malam ini akan menyajikan laga uji coba antara Italia vs San Marino, Jumat (28/5/2021) malam waktu setempat atau Sabtu dini hari nanti WIB.

Jadwal tayang Italia vs San Marino di Friendly Match jelang EURO 2021, Sabtu (29/5/2021) bisa disaksikan via Live Streaming Mola TV.

Siaran Langsung Laga Persahabatan antara Italia vs San Marino via Live Streaming TV Online www.mola.tv pukul 01.45 WIB.

Duel Italia vs San Marino di laga persahabatan jelang Euro 2021 dapat diakses via Live Streaming TV Online www.mola.tv dan tak pasti via Net TV.

Laga uji coba ini dapat menjadi kesempatan Gli Azzurri menjajal ketajaman lini depannya sebelum terjun ke ajang EURO 2021.

Pelatih Roberto Mancini merekrut banyak striker berkualitas andalan tim-tim besar Eropa untuk memperkuat skuad asuhannya.

Azzurri punya top skor Lazio musim ini, Ciro Immobile. Bomber 31 tahun itu telah melesakkan 27 gol di semua ajang musim ini bersama Biancoceleste.

Selain Ciro, masih ada opsi penyerang lain seperti Moise Kean (PSG), Andrea Belotti (Torino), dan Domenico Berardi (Sassuolo).

Namun, di laga melawan San Marino, alih-alih mengandalkan bomber senior seperti Ciro, Belotti, atau Berardi, Mancini lebih memilih duet Kean dan Vincenzo Grifo.

