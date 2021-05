Penggalangan Dana untuk Anak Penderita TBC Digelar Selama Dua Bulan

Laporan Wartawan Tribun Medan, Edi Sidauruk

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Jaringan pemuda pemudi North Sumatera Youth Tobacco Control Movemant (NS-YTCM) menggalang dana untuk anak penderita tuberculosis, Jumat (28/5/2021).

Penggalangan dana yang dipusatkan di Jalan Merdeka, Kota Medan, ini untuk memperingati Hari Tembakau Sedunia, 31 Mei.

"Dana akan disalurkan ke penderita TBC yang menjadi korban asap rokok. Ini juga sebagai bentuk kepedulian kita terhadap anak-anaknya yang menjadi korban racun dari tembakau," ujar kordinator aksi, Zulkodri.

Ia juga mengatakan NS-YTCM akan terus mengampanyekan bahaya yang disebabkan asap rokok baik di jalan, tempat umum dan lainnya agar meningkatkan kesadaran banyak orang akan bahaya adiksi racun tembakau.

“Kami akan terus sosialisasikan bahaya zat adiksi yang ada dalam tembakau agar kesadaran publik meningkat untuk tidak mengkonsumsi rokok," katanya.

Sebagaimana diketahui rokok dikenal sebagai salah satu faktor yang dapat meningkatkan risiko tuberkulosis. Selain itu paparan asap rokok dalam jangka panjang bisa meningkatkan risiko kanker paru-paru. Pada anak-anak, potensi kanker paru terjadi karena memiliki orangtua yang aktif merokok.

"Paparan asap rokok dari orangtua ke anak bisa meningkatkan risiko Tuberculosis dan kanker paru-paru. Karena rokok maupun asap rokok mengandung nikotin dan tar, zat beracun yang bisa memicu perkembangan kanker," ujar Zulqadri koordinator aksi penggalangan dana.

WHO menyatakan sekitar 500 ribu anak di dunia menderita tuberkulosis setiap tahun. WHO mengestimasikan kasus tuberkulosis anak di tahun 2012 kurang lebih 530 ribu kasus atau sekitar 6 persen dari total kejadian tuberkulosis dan sebanyak 74 ribu anak meninggal karena tuberkulosis setiap tahunnya (WHO, 2013).

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan RI, estimasi jumlah kasus TBC mencapai 842 ribu, yang tidak hanya menyerang orang dewasa tetapi juga anak-anak dan penderita HIV. Tercatat, ada 60.676 kasus TB pada anak dan 10.174 TB HIV.

Aksi yang dilakukan sejumlah mahasiswa ini sebagai bentuk keprihatinan atas prilaku masyarakat yang merokok dengan bebas dan mengabaikan kawasan tanpa rokok yang seharusnya tidak ada aktivitas merokok.

"Padahal kita punya Perda Kawasan Tanpa Rokok No 3 tahun 2014, namun tidak berjalan dengan baik, lengah pengawasan," ujar Zulqadri.

Selain ikut berdonasi, NSYTCM juga mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi melakukan pemantau melalui aplikasi pantau KTR. Pantau KTR adalah aplikasi yg dibuat untuk memantau aktivitas merokok masyarakat yang melanggar perda KTR. Mereka juga mengimbau masyarakat untuk mentaati perda KTR. Tidak merokok di kawasan tanpa rokok untuk melindungi masyarakat dari paparan asap rokok khususnya pada anak- anak yang sangat rentan.

Aksi penggalangan dana akan dilakukan selama dua bulan , baik penggalangan dana secara langsung di jalanan maupun melalui media sosial. Rencananya NSYTCM akan memberikan bantuan tersebut kepada anak penderita Tuberculosis bertepatan pada momen Hari Anak tanggal 23 Juli 2021. (cr6/tribun-medan.com)