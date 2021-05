Promo Brastagi Supermarket Gatot Subroto, Deterjen dan Popok Bayi Diskon Hingga 50 Persen

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Brastagi Supermarket Gatot Subroto kembali memberikan promo menarik pekan ini. Promo berlaku 27-30 Mei 2021.

Pantauan tribun-medan.com, Jumat (28/5/2021), ada beragam penawaran menarik seperti dari area minyak goreng dengan merk Sanco cooking oil ukuran 2 liter dari harga Rp29.800 menjadi Rp27.380 dengan maksimal 3 pax.

Kemudian ada promo minyak goreng Bimoli dari harga Rp31.000 menjadi Rp29.800, Salvaco dari harga Rp26.500 menjadi Rp25.150, Minyak Goreng Tropical dari harga Rp29.900 menjadi Rp28.500, dan minyak goreng Fortune dari harga Rp28.500 menjadi Rp27.250 untuk ukuran dua liter.

Kemudian untuk untuk produk pembersih, Brastagi Supermarket juga memberikan promo menarik seperti Daia Detergent Putih/Violet 4kg dari harga Rp60.900 menjadi Rp45.280, So Klin Royale all Variant dari harga Rp25.100 menjadi Rp18.850, Attack Jaz 1 detergen gel dari harga Rp17.800 menjadi Rp16.050.

Kemudian untuk produk pewangi pakaian, Brastagi Supermarket memberikan promo menarik seperti So Klin Pewangi all Variant dari harga Rp22.900 menjadi Rp18.350, Downy Softener all Variant dari harga Rp29.500 menjadi Rp23.500, Attack Softener Fresh Up dari harga Rp32.500 menjadi Rp30.100.

Para pengunjung tampak mengambil banyak produk untuk pembelian promo untuk minyak goreng dan produk pembersih pakaian.

"Udah sering memang belanja disini kalau tiap bulan. Mumpung ada promo pasti langsung kita stok," ungkap Mia.

Dikatakan Mia, biasanya ia selalu memantau promo dari Instagram Brastagi Supermarket sebelum berbelanja.

"Lihat Instagram dulu yang promo ini apa-apa saja. Baru dilist jadi disini tinggal ambil barang secukupnya sesuai daftar," ujarnya.

Ternyata dari area perlengkapan bayi, sejumlah popok bayi juga mendapat diskon besar, diantaranya Goon Diapers Tape dari harga Rp103.500 menjadi Rp93.150, Mamy Poko Pantas Royal Soft dari harga 71.900 menjadi Rp64.400.

Kemudian ada Mamy Poko X-Tra Kering ukuran XL26pcs dari harga Rp63.600 menjadi Rp57.200, Fitti Pants XL dari harga Rp54.400 menjadi Rp47.300, Baby Happy Pants dari harga Rp55.500 menjadi Rp47.200.

(cr13/tribun-medan.com)