Mitsubishi Motors Supermarket Exhibition Kembali Kunjungi Kota Medan

TRIBUNMEDAN.ID, MEDAN - PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) terus berupaya untuk memberikan pengalaman terbaik bagi para konsumennya. Kali ini, sebagai salah satu bentuk komitmen untuk lebih dekat dengan masyarakat, MMKSI menggelar aktivitas Mitsubishi Motors Supermarket Exhibition yang diselenggarakan di Plaza Medan Fair pada tanggal 24 - 30 Mei 2021.

“Fokus utama kami dalam menjalankan bisnis kami salah satunya adalah memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi para konsumen kami. Di masa yang masih siaga akan pandemi COVID-19 ini, kami berusaha untuk memenuhi harapan dan keinginan konsumen untuk melihat lebih dekat dan merasakan langsung sensasi berkendara serta keunggulan produk-produk Mitsubishi Motors dengan menggelar Mitsubishi Motors Supermarket Exhibition. Tentunya kami menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat dengan memprioritaskan keamanan para pengunjung kami. Dengan event ini, kami berharap konsumen dapat mengenal lebih dalam lagi mengenai produk-produk andalan kami,” tangkas Irwan Kuncoro, Director of Sales & Marketing Division PT MMKSI.

Tidak hanya memberikan program penjualan yang menarik, dalam event ini MMKSI juga tentunya menghadirkan produk-produk andalannya termasuk SUV legendaris dari Mitsubishi Motors, New Pajero Sport yang diluncurkan pada 16 Februari lalu.

Dalam ajang ini, MMKSI menampilkan 3 (tiga) unit display yang terdiri dari New Pajero Sport dan Eclipse Cross. Selain itu, pengunjung pameran juga dapat merasakan sensasi berkendara dengan kendaraan penumpang Mitsubishi melalui unit test drive New Pajero Sport & Xpander Cross AT.

Berbagai penawaran menarik yang ditawarkan pada event ini berupa program penjualan Mei 2021, di mana program penjualan tersebut menawarkan berbagai keuntungan bagi para konsumen yang melakukan SPK.

MMKSI juga mempersiapkan souvenir khusus SPK di tempat selama periode pameran. Pada pameran kali ini Mitsubishi juga didukung oleh 4 (empat) perusahaan finansial yang bekerjasama dengan Dealer Mitsubishi di Kota Medan, yaitu Dipo Star Finance, Mandiri Tunas Finance, Maybank dan BCA Finance yang akan memberikan paket pembiayaan menarik yang sesuai dengan kebutuhan.

Konsumen juga tidak perlu khawatir karena MMKSI menjamin semua proses dalam kegiatan acara ini mematuhi protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah untuk mencegah penyebaran Covid-19. (adv)