Promo Lotte Mart Centre Point Hari Ini, Ada  Paket Sembako Seharga Rp55 Ribu

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Lotte Mart Centre Point Mall hari ini memberikan promo koran yang berlaku pada tanggal 27-30 Mei 2021.

Pantauan tribun-medan.com, Sabtu (29/5/2021), Lotte Mart menampilkan promo untuk produk sembako.

Diantaranya ada Sembako paket bundle untuk Beras 3kg+Gula pasir 500gr+Minyak Goreng Sunco 1 liter seharga Rp 55.000.

Senior Staff Customer Service Lotte Mart, Maria Saragih mengungkapkan bahwa pada Minggu ini, produk paling laris berasal dari area sembako.

"Produk paling laris Minggu ini dari sembako karena kan sembako ini kebutuhan semu masyarakat. Selain itu produk yang laris ada dari produk pembersih seperti deterjen, pencuci piring, dan pembersih lantai," ungkap Maria.

Minyak Goreng (2 liter)

- Bimoli Klasik : Rp29.700

- Fortune : Rp29.700

- Sania : Rp32.400

-Tropical : Rp31.700

-Kunci Mas : Rp28.000

-Sovia : Rp28.900

Beras

Beras Dua Tani 5kg : Rp64.000

Choice L 5kg : Rp60.000

Choice L 10kg : Rp118.000

Elephas Maximus 5kg : Rp60.000

Wameno : Rp58.000

-So Klin all Liquid Perfume All Variant : Rp28.900