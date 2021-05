Pelapor Kasus Investasi Bodong Datangi Polrestabes, Modus Arisan Online dan Patungan Proyek

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Pelapor kasus dugaan investasi bodong mendatangi Kantor Polrestabes Medan, Senin (31/5/2021), untuk menanyakan perkembangan penyidikan.

Salah satu korban, Larasati Ririt Ardina mengatakan, dia menyerahkan uang senilai Rp 112 juta kepada AS (Ainike Salim) untuk mengikuti arisan online.

Uang itu dia serahkan kepada AS di Jalan Sunggal, Komplek The Summer Set Regency, Blok B No 57 Sunggal, Selasa (29/9/20).

Seiring berjalannya waktu, AS berulah dan keuntungan yang dia janjikan tidak sepenuhnya diterima oleh Larasati.

Larasati mengaku telah melaporkan kasus ini ke polisi pada 1 Oktober 2020. Laporan itu ditandatangani Ka SPKT melalui Kanit II Iptu B Surbakti.

Baca juga: Horas Bangso Batak Unjuk Rasa ke Polsek Patumbak Tuntut Pelaku Perampokan Ditangkap

"Kami berharap polisi memproses kasus ini dan Ainike dapat diproses hukum," ujarnya.

Korban lainnya, Agung Wirawaskito, diminta untuk menyetorkan uang senilai Rp 195 juta oleh Ainike Salim.

"Jadi dia bilang ke saya, titip Rp 5 juta nanti akan dikembalikan Rp 7 juta. Saya menyetorkannya bertahap mulai awal April 2020. Puncaknya pada bulan Oktober 2020 lalu, saya kasih Rp 100 juta," ungkapnya.

Masih dikatakan Agung, dirinya dan rekan-rekannya yang lain yang juga menjadi korban pernah bertemu dengan Ainike di suatu tempat untuk menanyakan kejelasan investasi.

Saat itu, kata Agung, seorang pria mengaku bernama Boby meyakinkan kepada mereka bahwa duit itu ada. Ia beralasan belum ada pencairan karena semua nasabah minta dikeluarkan keuntungan saat bersamaan.

"Jadi Boby ini masih ada hubungan keluarga dengan Ainike. Kami diminta bersabar. Lalu kami juga pernah menggeruduk kediaman Boby di Perumahan Puri Regency Jalan HM Joni. Saat itu dia mengaku tidak mengenal Ainike," bebernya.

Agung mengatakan, dalam waktu dekat dia juga berencana untuk membuat laporan resmi di Polrestabes Medan dan saat ini dia sedang melengkapi berkas.

"Hari Rabu nanti saya buat laporan. Tadi sudah minta saran sama petugas di sana (Polrestabes Medan)," ungkapnya.

Panit Tipiter Satreskrim Polrestabes Medan Iptu Zikri Sinurat mengatakan, berkas laporan investasi bodong masih dalam pemeriksaan penyidik.

"Ya, benar. Tadi para korban mendatangi penyidik menanyakan perkembangan. Sampai saat ini masih diperiksa oleh penyidik," pungkasnya. (mft/tribun-medan.com)