Awal Juni, Harga Cabai dan Bawang Anjlok di Pasar MMTC

TRIBUN-MEDAN.COM,MEDAN--sejumlah komoditas pangan di Pasar MMTC, Jalan Willem Iskandar, Kabupaten Deliserdang mengalami penurunan harga pada Selasa (1/6/2021).

Pantauan www.tribun-medan.com, komoditas cabai mengalami penurunan harga yang cukup signifikan seperti harga cabai rawit kini berada di harga Rp18 ribu per kilogram, padahal sehari sebelumnya masih berada di harga Rp28 ribu per kilogram.

Penurunan harga komoditas cabai diikuti oleh cabai merah yang sekarang berada di harga Rp15 ribu per kg, cabai caplak seharga Rp30 ribu per kg, cabai hijau kini berada di harga Rp12 ribu per kg.

Baca juga: Harga Cabai Merah Terus Merosot di Pasar Tradisional, Dampak Cuaca Ekstrem

Kemudian untuk harga komoditas bawang hari ini juga turut ikut merosot.

Seperti bawang merah kini berada di harga Rp18 ribu per kg, padahal sebelumnya berada di harga kisaran Rp22 ribu-Rp23 ribu per kg.

Selain bawang merah, bawang putih kini berada di harga Rp24 ribu per kg.

Berbeda untuk komoditas holtikultura, harga daging mengalami kenaikan seperti harga daging sapi segar kini berada di harga Rp130 ribu-Rp135 ribu per kg.

Kemudian untuk harga daging ayam berada di harga Rp35 ribu per kg.

Baca juga: Begini Cara Menyimpan Cabai Supaya Segar Terus Bak Baru Dipetik

Selain itu untuk harga udang muara, pedagang Pasar MMTC mematok harga sekitar Rp70 ribu per kg dan udang laut seharga Rp80 ribu per kg.

Kabid Perdagangan Dalam Negeri (PDN) Disperindag Sumut Barita Sihite menyebutkan bahwa kenaikan harga masih dapat dikategorikan stabil.

"Harga komoditas bawang merah sedikit turun, dalam hal ini pantauan stok di lapangan aman dan mencukupi," ungkap Barita, Selasa (1/6/2021).

Namun begitu, para pedagang juga mengeluhkan bahwa dengan merosotnya harga ini hanya sapar mengambil untung tipis.

"Kalau harga memang lagi turun karena stok lagi melimpah juga, tapi ya kita gak bisa ambil untung seperti biasa lah," pungkas Maria, pedagang komoditas bawang.(cr13/tribun-medan.com)