DAIHATSU Rocky Akhirnya Serentak Diluncurkan di Sumatera, Ini Harga dan Spesifikasi Lengkapnya

Laporan Wartawan Tribun Medan, Yufis Nianis Nduru

TRIBUN-MEDAN. com, MEDAN - Akhirnya Daihatsu Rocky diluncurkan di Sumatera dengan harga terjangkau dan mengacu pada kebijakan PPnBM.

Hal ini disampaikan Tony Andreas Tirto selaku Kepala Cabang Astra Daihatsu SM Raja, pada kegiatan press conference Sumatera di Plaza Medan Fair, Kamis (3/6/2021).

Daihatsu Rocky. (Tribun-medan.com/HO) (Tribun-medan.com/HO)

"Daihatsu Rocky 1.0L memiliki lima varian yang tersedia di semua outlet Daihatsu di seluruh Indonesia dengan harga OTR Medan per 1 Juni, mulai dari 226,800,000 sampai 249,600,000. Seperti 1.0 R TC. MT Rp 226.8000, 1.0 R TC MT ADS Rp 234.800.000, 1.0 R TC CVT Rp 240.600.000, 1.0 R TC CVT ADS Rp 248.600, dan 1.0 R TC CVT ASA Rp 249.600. Harga OTR ini mengacu pada kebijakan relaksasi ppn BM 50%, semua tipe sudah dilengkapi paint dan soundproof protection (PSP) serta harga OTR tidak mengikat," kata Tony.

Tony bilang Daihatsu Rocky yang secara resmi diperkenalkan secara virtual di Indonesia pada Jumat, 30 April 2021 melalui kanal Youtube Daihatsu Sahabatku.

Suasana press conference peluncuran Daihatsu Rocky di Plaza Medan Fair, Kamis (3/6/2021). (Tribun Medan/Yufis) (Tribun-medan.com/ Yufis Nianis Nduru)

Akhirnya tiba juga waktunya diperkenalkan kepada masyarakat dan khalayak di wilayah Sumatera.

Diperkenalkan melalui brand activation dan aktivitas exhibition khusus Daihatsu Rocky yang telah dilakukan secara serentak di Kota Padang, Jambi, lampung, Palembang , Pekanbaru dan terutama Medan pada hari ini.

Koordinator After Sales Sumatera, Raja Purba bahwa sudah ada persediaan Rocky sekitar 103 unit per 30 April dan target penjualan tiga bulan ke depan berkisar 500-600 unit per bulan.

"Rocky telah di eksekusi 103 unit, dan target penjualan kami di Sumatera sekitar 500-600 unit dan kondisi market juga ada 10.500-10.800. Bahkan pertumbuhan penjualan kendaraan ini baik," ujar Raja.

Dalam hal ini, mengikuti trend Sport Utility Vehicle (SUV) global yang kini tengah digemari banyak orang, Daihatsu memperkenalkan Rocky yang merupakan mobil compact SUV berkapasitas lima penumpang dengan desain stylish dan modern yang sangat cocok serta nyaman dikendarai pada berbagai kondisi jalan.