Harga Emas Antam Pegadaian Hari Ini, Turun Rp 4000 Per Gramnya

TRIBUN-MEDAN.com - Harga emas PT Aneka Tambang Tbk (ANTAM) mulai mengalami penurunan harga.

Pantauan tribun-medan.com, Kamis (3/6/2021) emas Antam yang dijual di Pegadaian Kanwil Medan turun di posisi Rp 994ribu, turun Rp 4000 dibanding sebelumnya di harga Rp998 ribu pada Rabu (2/6/2021).

Sedangkan untuk harga buyback per hari ini, Kamis (3/6/2021) berada di harga Rp865 ribu per gram, turun Rp4000 dibanding sebelumnya yang berada di posisi Rp869.000 per gram.

Harga buyback ini adalah jika Anda menjual emas, Antam akan membelinya di harga Rp 865 ribu per gram.

Pembelian emas di Pegadaian Kanwil Medan juga dapat dibeli secara angsuran dengan uang muka 15 persen + Administrasi dengan rincian angsuran untuk 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, 18 bulan, 24 bulan, dan 36 bulan.

Contoh untuk angsuran emas antam 1 gram per Kamis (3/6/2021), masyarakat dapat melakukan cicilan sebesar Rp 290.400 untuk 3 bulan, Rp149.600 untuk 6 bulan, untuk Rp79.200 untuk 12 bulan, Rp55.700 untuk 18 bulan, Rp44.000 untuk 24 bulan, dan Rp32.300 untuk 36 bulan.

Harga dasar emas 24 karat di Pegadaian

-Emas 0,5 gram seharga Rp 550.000

-Emas 1 gr seharga Rp 994.000

-Emas 2 gr seharga Rp 1.925.000

-Emas 5gr seharga Rp 4.733.000

- Emas 10 gr seharga Rp 9.410.000

-Emas 25 gr seharga Rp 23.393.000

-Emas 50 gr seharga Rp 46.704.000

-Emas 100 gr seharga Rp 93.325.000

(cr13/tribun-medan.com)