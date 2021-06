Play Off NBA 2021, Atlanta Hawks Kandaskan Knicks 4-1, Trae Young Lolos ke Semifinal

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Atlanta Hawks berhasil melaju menuju Semifinal NBA 2021 usai menaklukkan New York Knicks dengan skor 4-1 pada round 1 Play Off zona timur, Kamis (3/6/2021) di Madison Square Garden, New York.

Hawks mengamakan game ke 5 dengan skor 103-89 menaklukkan Knicks di markasnya sendiri.

Trae Young dkk bermain dengan menyerang sejak kuarter pertama, terbukti pada pertengahan babak Hawks unggul 52-47.

Di kuarter ketiga, para pemain Hawks menjauh dengan mencetak 22 poin sementara Drose dkk hanya mampu mencetak 15 angka.

Trae Young menjadi pahlawan di laga ini, si wonder kids ini berhasil mencetak 36 poin, 9 assist dan 4 rebound.

Sementara, Knicks yang memiliki pemain MIP NBA 2021 Julius Randle tak mampu berkata banyak dengan 23 poin yang dicetaknya.

Ini pertama kalinya sejak 2016 lalu, Knicks berhasil menembus hingga ke Semifinal NBA.

Atlanta Hawks akan menghadapi Philadelphia Sixers di laga semifinal zona timur yang pada hari yang sama juga mendapatkan tiket semifinal usai menaklukkan Washington Wizard dengan skor 4-1.

Sixers berhasil unggul 129-112 pada game ke 5 ini kontra Wizard. Sixers unggul di 3 kuarter dan hanya imbang satu kali.

Duet Wizard Bredley Beal dan Russell Westbrook tak mampu membendung para pemain Sixers yang mengandalkan pmainy three point Seth Curry yang mencetak 30 angka dan Forwardnya T Harris 28 angka.

Hawks vs Sixers akan bermain di Semifinal NBA 2021 pada pertengahan Juni mendatang.

