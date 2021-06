Prediksi Susunan Pemain Brasil Vs Ekuador, Neymar Siap Tampil, Live Streaming Mola TV Jam 07.30

TRIBUN-MEDAN.com - Jadwal Kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Conmebol akan mempertemukan Brasil vs Ekuador, Sabtu (5/6/2021) pagi WIB.

Neymar, Roberto Firmino dan Gabriel Jesus main.

Kedua negara Amerika Selatan adalah tim dengan skor tertinggi setelah empat pertandingan pembukaan, dengan Selecao mencetak 12 gol dan tim tamu mencetak 13 gol.

Untuk pertama kalinya dalam tujuh bulan, Brasil kembali ke tugas internasional dan akan berharap untuk melanjutkan dari tempat mereka tinggalkan, membangun awal yang mengesankan untuk kampanye kualifikasi mereka.

Sisi Tite telah memenangkan keempat pertandingan sejauh ini dan duduk di puncak klasemen sebagai satu-satunya negara Amerika Selatan yang mengklaim poin maksimum.

Selecao membuka kampanye kualifikasi mereka dengan kemenangan 5-0 atas Bolivia pada 10 Oktober, sebelum mencatat kemenangan tandang 4-2 ke Peru empat hari kemudian.

