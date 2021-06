Harga TBS Kelapa Sawit Melemah Pekan, Banyak Petani Belum Bermitra ·

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Ketua Kelompok Kerja Teknis Tim Rumus Harga Pembelian TBS Kelapa Sawit Produksi Pekebun Provinsi Sumut Ponten Naibaho mencatat ada penurunan harga untuk Harga Tandan Buah Segar (TBS).

Berdasarkan catatan, harga TBS kelapa sawit kembali melemah Rp 39 menjadi Rp 2.495 per kilogram pada periode 2-8 Juni 2021. Sebelumnya harga TBS periode 25 Mei-1 Juni tercatat seharga Rp 2.534 per kg.

"Berdasarkan hasil rapat Kelompok Kerja Teknis Tim Rumus Harga TBS produksi petani Provinsi Sumatra Utara, diperoleh harga TBS kelompok umur 10 sampai 20 tahun senilai Rp 2.495 minggu ini," ungkap Ponten, Kamis (3/6/2021).

Dikatakan Ponten, penetapan harga sawit ini diperoleh dari PT Kharisma Pemasaran Bersama, Gapki, dan harga pasar.

Bila dibandingkan dengan harga sawit Sumut pekan pertama Juni 2020, harga TBS menguat sebesar Rp 994 per kg atau menguat sekitar 66 persen dari Rp 1.501 per kg.

Sementara itu, Dinas Perkebunan Sumatera Utara menetapkan harga crude palm oil (CPO) pekan ini dibandrol seharga Rp 10.939 per kg, melemah Rp 223 dibandingkan dengan periode 25 Mei- 2 Juni.

Harga kernel lokal juga tercatat Rp 7.298 per kg, melemah Rp99 dibandingkan pekan sebelumnya. Harga ini belum termasuk pajak pertambahan nilai (PPN).

Rincian harga TBS periode 2-8 Juni untuk TBS umur tiga tahun dijual dengan harga Rp 1.937 per kg, umur empat tahun Rp 2.119 per kg, umur lima tahun Rp 2.240 per kg, umur enam tahun Rp 2.303 per kg, umur tujuh tahun Rp 2.325 per kg, umur delapan tahun Rp 2.386 per kg, umur 9 tahun Rp 2.432 per kg.

Selanjutnya, harga TBS berumur 10 hingga 20 tahun dijual seharga Rp 2.495 per kg, umur 21 tahun Rp 2.490 per kg, umur 22 tahun Rp 2.456 per kg, umur 23 tahun Rp 2.430 per kg, umur 24 tahun Rp 2.437 per kg, dan umur 25 tahun Rp 2.272per kg.

Sementara, Dewiana, Kepala Seksi Promosi dan Pemasaran Dinas Perkebunan Sumatera Utara menuturkan harga TBS mengalami penurunan karena harga CPO-nya juga sedang turun.

Di sisi lain, Dewiana mengungkapkan bahwa saat ini masih banyak petani yang belum bermitra dengan Provinsi Sumatera.

"Banyak juga petani kita yang belum bermitra dengan kami, mungkin karena mereka mau cepat sedangkan di sini ada proses yang harus dilakukan," tambahnya.

Muslim, salah satu petani sawit di Desa Kota Datar, Hamparan Perak, Deliserdang menyayangkan turunnya harga sawit pada pekan ini. Apalagi, ia belum sempat menikmati harga tingginya harga beberapa waktu lalu karena produksi sawit dari kebunnya menurun signifikan.

“Produksi trek, turun, padahal harga lagi bagus. Produksi turun barangkali karena cuaca yang tak menentu akhir-akhir ini. Sekarang malah dengar-dengar harga sudah turun. Semoga ke depan harga bisa membaik,” katanya.

Muslim memiliki kebun sawit kurang lebih 1 hektare. Se;lain milik sendiri, ia juga menjaga dan mengelola kebun sawit milik orang lain yang dipercayakan padanya.