Hello Coffee & Mie Yamin Batavia, Tempat Nongkrong Sajikan Menu Kekinian

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Hello Coffee & Mie Yamin Batavia dapat menjadi pilihan Anda terutama anak muda, untuk nongkrong sambil menikmati kuliner kekinian yang tentu bikin nagih.

"Kita buat konsep di toko ini seperti warung anak muda yang tidak hanya sekadar ngopi tapi bisa nikmati aneka kuliner, jadi bukan tempat nongkrong biasa," kata pemilik Hello Coffee, Wawan Setiawan Peranginangin.

Hello Coffee dan Mie Yamin Batavia merupakan gerai kuliner. Telah ada di dua daerah di Medan, pertama di Jalan Darusalam No 48 Medan Baru dan Jalan Setia Budi No 427, Tanjung Sari.

Selanjutnya, Wawan mengungkapkan bahwa selama ini, coffee shop biasanya hanya dapat menawarkan menu kopi yang enak tapi bagian makanan masih diragukan. Berbeda halnya dengan Hello Coffee dan Mi Yamin Batavia.

"Coffee shop yang ada di Medan biasa hanya bisa jual kopi yang enak tapi untuk makanan kurang. Berbeda dengan kita, karena menu minuman seperti kopi sudah tentu nikmat apalagi menu makanan kita is the best lah. Sebab yang handle menu makanan kita itu chef yang berpengalaman di hotel-hotel besar seperti JW Marriott. Sama halnya dengan barista, kita dibantu oleh partner yang pernah kerja di coffee shop yang terkenal seperti di Starbucks Coffee dan lainnya," ujar Wawan.

Dalam hal ini, menu andalan di Hello Coffee & Mie Yamin Batavia adalah Hello Coffee Signature dan Mie Yamin Batavia.

Hello Coffee Signature ini sangat berbeda dengan sajian kopi di tempat lain sebab rasa gula aren dalamnya sangat terasa sehingga membuat kekentalan kopinya pas.

Sama halnya, dengan Mie Yamin Batavia yang jarang ditemukan. Menu ini ala Hongkong Chinese, disajikan dalam dua bentuk yakni goreng dan kuah. Mie Yamin ini bentuknya seperti mie pangsit atau mie ayam.

Namun, yang membedakannya ialah bentuk, ukuran mie, kaldunya, dan menggunakan minyak wijen sehingga cita rasanya mampu menggoyangkan lidah sebab memberikan kenikmatan rasa yang sangat lezat.

"Dalam Mie Yamin Batavia ini kalau yang kuah ada daging, telur, pangsit, potongan cabai, sambal, dan sayuran. Bila yang goreng ada ayam, seafood, dan sayuran lainnya. Porsinya juga pas. Selain itu menu ini tentu halal dan baik untuk kesehatan," ujar Wawan.

Untuk harga menu best seller ini sangat terjangkau karena Hello Coffee Signature dibanderol hanya Rp 20 ribu sedangkan Mie Yamin Batavia dibanderol Rp 16-18 ribu.