Rocky Meluncur Dibanderol Mulai Rp 226 Juta, Target Penjualan 600 Unit Per Bulan

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Akhirnya Rocky diluncurkan di Sumatera dengan harga terjangkau dan mengacu pada kebijakan PPnBM. Hal ini disampaikan Tony Andreas Tirto selaku Kepala Cabang Astra Daihatsu SM Raja, pada kegiatan press conference Sumatera di Plaza Medan Fair, Kamis (3/6/2021).

"Daihatsu Rocky 1.0L memiliki lima varian yang tersedia di semua outlet Daihatsu di seluruh Indonesia dengan harga OTR Medan per 1 Juni, mulai dari 226,800,000 sampai 249,600,000. Seperti 1.0 R TC. MT Rp 226.8000, 1.0 R TC MT ADS Rp 234.800.000, 1.0 R TC CVT Rp 240.600.000, 1.0 R TC CVT ADS Rp 248.600, dan 1.0 R TC CVT ASA Rp 249.600. Harga OTR ini mengacu pada kebijakan relaksasi ppn BM 50%, semua tipe sudah dilengkapi paint dan soundproof protection (PSP) serta harga OTR tidak mengikat," kata Tony.

Ia menambahkan, Daihatsu Rocky yang secara resmi diperkenalkan secara virtual di Indonesia pada Jumat, 30 April 2021 melalui kanal Youtube Daihatsu Sahabatku, akhirnya tiba juga waktunya diperkenalkan kepada masyarakat dan khalayak ramai di wilayah Sumatera, melalui brand activation dan aktivitas exhibition khusus Daihatsu Rocky yang telah dilakukan secara serentak di Kota Padang, Jambi, lampung, Palembang , Pekanbaru dan terutama Medan.

Koordinator After Sales Sumatera, Raja Purba bahwa sudah ada persediaan Rocky sekitar 103 unit per 30 April dan target penjualan tiga bulan ke depan berkisar 500-600 unit per bulan.

"Rocky telah di eksekusi 103 unit, dan target penjualan kami di Sumatera sekitar 500-600 unit dan kondisi market juga ada 10.500-10.800. Bahkan pertumbuhan penjualan kendaraan ini baik," ujar Raja.

Mengikuti trend SUV global yang kini tengah digemari banyak orang, Daihatsu memperkenalkan Rocky yang merupakan mobil compact SUV berkapasitas lima penumpang dengan desain stylish dan modern yang sangat cocok serta nyaman dikendarai pada berbagai kondisi jalan.

"Nama Rocky dipilih karena menggambarkan jiwa muda yang tangguh dan kuat," katanya.

Rocky adalah produk Daihatsu pertama di Indonesia yang mengusung teknologi DNGA (Daihatsu New Global Architecture). DNGA adalah platform terbaru dari Daihatsu yang dikembangkan dengan konsep kualitas tinggi dengan harga terjangkau, teknologi terkini, serta memperhatikan hingga ke detail terkecil seperti ukuran, berat, harga, dan waktu, untuk menghasilkan kendaraan yang lebih efisien.

"Adapun Daihatsu Rocky adalah produk kolaborasi ke-5 dari Daihatsu & Toyota. Seperti kolaborasi sebelumnya, produk ini diproduksi di pabrik PT Astra Daihatsu Motor (ADM). Research and Development ADM juga terlibat dalam pengembangannya, sehingga Rocky cocok dengan pasar Indonesia," kata Tony.

Terkait hal ini, pada sisi eksterior, Rocky dilengkapi dengan fitur canggih terkini, seperti LED headlamp, auto retractable mirror dan key free.

Di bagian interior, dashboard Rocky di-desain seperti cockpit, yang memberikan kesan modern. Senada dengan itu, meter cluster Rocky didesain menggunakan teknologi full digital dengan empat mode tampilan yang dapat dipilih sesuai dengan style dan selera Sahabat.

"Hadir perdana dengan mesin 1.0L dengan teknologi turbocharger, Daihatsu Rocky memberikan performa dan akselerasi layaknya mesin dengan kapasitas lebih besar. Mesin 1.0L ini juga dilengkapi dengan teknologi CVT terbaru Daihatsu, Dual Mode CVT, yang menghadirkan pengalaman berkendara yang nyaman, bertenaga sekaligus tetap hemat bahan bakar. Dari sisi keamanan, Daihatsu Rocky dilengkapi dengan fitur keamanan spesial tertinggi di kelasnya, yakni Daihatsu ASA (Advance Smart Assist)," ujar Tony.