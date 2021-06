SEDANG BERLANGSUNG Brasil Vs Ekuador, Klik Di Sini Nonton Live Streaming Gratis dari HP

TRIBUN-MEDAN.com - Saat ini sedang berlangsung laga antara Brasil vs Ekuador pada Kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Conmebol, Sabtu (5/6/2021) pagi WIB.

Siaran Langsung Kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Conmebol antara Brasil vs Ekuador via Live Streaming TV Online www.mola.tv dan tak via Net TV pukul 07.30 WIB.

Duel Brasil vs Ekuador di Kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Conmebol dapat diakses via Live Streaming TV Online www.mola.tv dan tak pasti via Net TV.

Selain bisa ditonton di Mola TV, laga Brasil vs Ekuador juga bisa disaksikan secara gratis via live streaming dari HP.

Untuk link streaming gratisnya bisa di akses di bagian akhir artikel ini. (Cek langsung ke bawah)

Jelang laga, saat baru saja tiba di hotel tempat timnas Brasil menginap pada Kamis (3/6/2021) waktu setempat, sebuah insiden menimpa Neymar hingga membuat jalannya terpicang-pincang.

Baca juga: MOMEN Kiper Timnas Indonesia Ngamuk, Lontarkan Kata Khas Jawa Timur hingga Ngucap Astagfirullah

Insiden itu bermula ketika dua penggemar yang terlalu antusias lolos dari pengawalan petugas keamanan.

Dalam video yang dilansir BolaSport.com dari Twitter @Paristeamfr dan @Route1Football, tampak kedua penggemar itu langsung berlari tepat ke arah Neymar.

Sayangnya, mereka tergelincir dan malah menabrak bintang Paris Saint-Germain itu.

Salah satu fan tampak seperti sedang menekel Neymar karena menabrak bagian kakinya.