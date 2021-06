13 Tahun Disembunyikan, Anggun C Sasmi Akhirnya Tunjukkan Wajah Asli Anaknya tanpa Sensor

Anggun C Sasmi dan putrinya Kirana Cipta Montana Sasmi

TRIBUN-MEDAN.com – 13 Tahun disembunyikan, Anggun C Sasmi akhirnya perlihatkan wajah asli putrinya tanpa disensor.

Tak jarang Anggun C Sasmi mengunggah foto dirinya dan putrinya.

Namun putrinya tersebut selalu disensor.

Diduga hal itu sengaja dilakukan Anggun untuk menjaga privasi sang putri.

Untuk pertama kalinya, Anggun mengunggah potret sang putri tanpa sensor di akun Instagram pribadinya @anggun_cipta, Sabtu (5/6/2021).

Anggun C Sasmi dan putrinya Kirana Cipta Montana Sasmi (Instagram/anggun_cipta)

Dalam unggahan tersebut, Kirana yang sudah berajak remaja tampak cantik dengan balutan sweater abu-abu dan celana jeans.

Tampilan Kirana terlihat casual dengan sneakers putihnya.

Gadis 13 tahun itu tengah berdiri dalam studio rekaman sambil memamerkan senyum manisnya.

Pada caption foto, Anggun mencurahkan kebahagiannya atas pencapaian putrinya.

Diduga momen tersebut diambil saat Kirana sedang dalam proses mengisi suara dalam film Raya And The Last Dragon.