Gelar Honda Premium Matic Day, Honda Kenalkan Lebih Dekat Skutik pada Masyarakat Kisaran  

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Besarnya semangat kecintaan masyarakat Kisaran pada jajaran skutik Honda menginspirasi PT Indako Trading Coy selaku main dealer Honda di wilayah Sumut untuk menggelar aktivitas “Honda Premium Matic Day ” yang berlangsung sejak 1 sampai 15 Juni 2021 mendatang.

Melalui aktivitas exhibition yang berlangsung di Irian Supermarket Kisaran ini, Honda mengajak masyarakat untuk melihat dan mengenal lebih dekat dengan skutik Honda impiannya.

Dengan menerapkan protokol kesehatan selama even berlangsung, para pengunjung yang datang langsung disambut dengan jajaran keluarga besar skutik Honda yang tampil penuh pesona, sebut saja matik besar All New Honda PCX 160 ABS dan CBS, matik berdesain elegan All New Honda Vario 150, dan matiknya para petualang All New Honda ADV150.

Exhibition yang dilakukan bersama delaer Anugerah Karya Abiwara (AKA) 1 Kisaran, Honda Karya Utama 1, Mega Motorindo 1, dan Panca Prima Abadi, Honda Premium Matic Day juga berupaya memanjakan para pecintanya dengan menghadirkan beragam penawaran menarik, seperti halnya diskon menarik sebesar 1 juta rupiah untuk repeat order dan trade ini. Selain itu juga ada ADV series extra voucher senilai 1 juta rupiah ditambah diskon sebesar 500 ribu rupiah.

Sutjipto, Marketing Communication Manager PT Indako Trading Coy mengungkapkan Honda Premium Matik Day digelar sebagai bentuk apresiasi pada para pecinta setia skutik Honda yang ada di kota Kisaran.

Selain menjawab kerinduan para pecinta skutik, aktivitas ini juga menawarkan harga istimewa yang diharapkan mampu memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memiliki matik yang diidolakan.

“Masih menjadi primadona di kalangan pecinta skutik semakin memacu Honda untuk terus hadir menemani aktivitas para pecinta dengan beragam skutik unggulan yang mewakili gaya hidup berkendara, sebut saja Honda yang hadir dengan beragam pilihan terbaik yang mewakili beragam gaya hidup dalam berkendara. Sebut saja Honda Vario yang tampil sporty menemani aktivitas harian, Honda ADV150 yang hadir sebagai skutik penjelajah yang tangguh memenuhi impian para petualang, dan Honda PCX 160 yang hadir dengan performa yang lebih besar, “ ujar Sutjipto.