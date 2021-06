Prediksi Susunan Pemain Portugal Vs Israel Uji Coba EURO 2020, Ronaldo Main, Live Mola TV Malam Ini

Cristiano Ronaldo mencetak gol keduanya dalam laga Swedia vs Portugal di ajang UEFA Nations League pada 8 September 2020 di Solna, Swedia.

TRIBUN-MEDAN.com - Jadwal bola malam ini ada siaran langsung laga uji coba jelang EURO 2020 antara Portugal vs Israel via Live Streaming TV Online Mola TV malam ini, Kamis (10/6/2021) pukul 01.45 WIB.

Link Live Streaming Portugal vs Israel bisa diakses via Live Streaming Mola TV dan bukan via Live Streaming Net TV.

Duel Portugal vs Israel di laga persahabatan jelang Euro 2021 dapat diakses via Live Streaming TV Online www.mola.tv yang tersedia di akhir artikel ini.

Bagi Portugal, laga ini merupakan uji coba terakhir sebelum berkompetisi di Piala Eropa 2021.

Sebelumnya, Seleccao das Quinas telah melakukan uji coba melawan Spanyol yang berakhir dengan skor imbang 0-0.

Portugal menang besar atas Andora dalam laga uji coba internasional dini hari tadi, Kamis (12/11/2020) (twitter FIFA.com)

"Kami adalah pemain dengan kualitas hebat, itu adalah kesenangan dan kebanggaan, kami adalah kelompok yang fantastis, dengan orang-orang dan pemain yang fantastis. Saya yakin kita akan berlaga di EURO dengan baik," ungkap Joao Cancelo optimistis.

Secara komposisi pemain, Portugal lebih diunggulkan untuk memenangkan laga kontra Israel.

Fernando Santos, juru taktik Portugal menargetkan kemenangan untuk menguatkan moral skuad asuhannya.

Terlebih timnya akan bergabung di "grup neraka" EURO 2021 bersama Perancis, Jerman, dan Hongaria.

Portugal sendiri, dalam lima laga terakhir meraih hasil yang cukup memuaskan.