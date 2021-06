(Update Promo) Sempat Viral, McDonalds di Medan Resmi Keluarkan Menu Spesial BTS Meal Hari ini, Simak Cara Ordernya

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Penantian Army, penggemar boyband Korea BTS sepertinya akan segera dibayarkan karena Rabu (9/7/2021) hari ini, menu spesial BTS Meal hadir di seluruh gerai McDonalds di Indoensia, termasuk Sumatera Utara.

Khusus di kota Medan, Menu BTS Meal akan dibuka hari ini pukul 14.00-16.00 WIB untuk khusus Drive Thru di seluruh gerai McDonalds di kota Medan.

Ada dua pilihan yang ditawarkan McDonald's, yaitu paket BTS Meal Medium seharga Rp.40.909 dan paket double Hemat 2 BTS Medium Meal seharga Rp77.273.

Adapun satu paket BTS Meal menyajikan :

9 pcs chicken nugget Mcnuggets

Saus Sweet Chili dan Saus Cajun

Medium French Fries

Medium Drink

Untuk saus, di BTS Meal merupakan pilihan spesial dari member BTS yang menjadi khas saus di Seoul, Korea Selatan.

Pengorderan BTS Meal hanya dapat dibeli via online tanpa menyarankan pembelian via Dine in atau makan di tempat.

Melalui akun Instagram resmi @mcdonaldsid, BTS Meal hanya dapat dibeli via Drive thru (pesan lewat kendaraan), Mcdelivery.

Selain itu, para penggemar dapat membeli order lewat Grab Food, GoFood, dan ShopeeFood mulai pukul 11 pagi hari ini.

Khusus untuk pengguna Link Aja, para customer akan mendapat cashback 25 persen (max Rp25 ribu) dengan minimum pembelian Rp50 ribu per transaksi.