PELINDO Raih Silver Winner BUMN Marketeers 2021, Langkah-langkah Optimis Sambut Era Society 5.0

Laporan Wartawan Tribun Medan / Dedy Kurniawan

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Penghargaan Silver Winner BUMN Marketeer diterima PT Pelabuhan Indonesia I (Persero). Pelindo 1 menjadi The Most Promising Company in Tactical Marketing.

Penghargaan ini diterima oleh Direktur Operasional dan Komersil Pelindo 1 Ridwan Sani Siregar yang diwakili oleh SVP Sekretaris Perusahaan Pelindo 1, Basuki Soleh.

Acara ini diselenggarakan oleh Markplus Inc secara daring.

BUMN Marketeers Awards yang tahun ini mengusung tema Winning In The Recovery Period dalam acara penganugerahan. Dan Digital Transformation in Marketing dalam kegiatan BUMN Marketeers Awards 2021 dalam ajang penghargaan bagi BUMN berprestasi di bidang pemasaran dan mengelola produk, brand, dan customer.

Direktur Operasi dan Komersial Pelindo 1, Ridwan Sani Siregar mengatakan pada ajang ini diikuti oleh 115 BUMN, BUMD, serta anak usaha BUMN yang berpartisipasi.

Ridwan Siregar mengapungkan terima kasih atas apresiasi yang diberikan oleh Markplus Inc.

"Penghargaan ini sebagai dorongan bagi Pelindo 1 untuk semakin maju dalam meningkatkan ekspansi bisnis dan pelayanan, baik segmen layanan peti kemas, penumpang maupun layanan kapal dan barang. Era New Normal menjadi tantangan bagi perusahaan untuk dapat terus berinovasi agar dapat terus bertahan dan terus meningkatkan kualitas perusahaan," katanya, Kamis (10/6/2021).

"Ini tantangan terus melakukan inovasi dan meningkatkan layanan kerja dengan melakukan implementasi teknologi untuk mendukung era Society 5.0," kata Ridwan Sani.

SVP Sekretariat Perusahaan Pelindo 1, Basuki Soleh menjelaskan saat ini Pelindo 1 fokus penguatan logistik, pengembangan bisnis marine service dan pengembangan pelabuhan Kuala Tanjung Port And Industrial Estate. Untuk penguatan logistik, Pelindo 1 akan mengoptimalkan layanan di Pelabuhan Belawan melalui pengoperasian Terminal Peti Kemas (TPK) Belawan Fase 2 untuk memenuhi kebutuhan customer yang kian meningkat.