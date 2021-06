Artis Indonesia Mendunia, Eva Celia Latjuba Jadi Pengisi Suara Film Animasi  Walt Disney

TRIBUN-MEDAN.com, JAKARTA - Artis dan juga penyanyi Eva Celia Latjuba tidak berpikir dua kali untuk menerima tawaran Disney Indonesia, yang memintanya menjadi pengisi suara di film animasi terbaru Walt Disney, Raya and The Last Dragon.

Putri Sophia Latjuba itu mengisi suara untuk karakter Namaari yang berasal dari Negeri Taring. "Pas dapat kabar the even considering me to be the part of the movie saja aku sudah sangat kaget. Aku engga mikir dua kali, ayo kita voice test," kata Eva Celia saat berbincang dengan Tribun Network, Rabu (9/6).

Setelah menerima tawaran mengisi suara di film animasi Raya and The Last Dragon, Eva langsung diminta menjalani tes vokal. Saat tes vokal, Eva mengaku sempat diliputi perasaan canggung, lantaran telah lama tidak syuting.

"Sangat canggung waktu itu, karena aku sudah lama banget tidak akting," tutur Eva. Namun, sepekan setelah menjalani tes vokal, Eva menerima kabar baik. Dia dinyatakan lulus tes untuk menjadi pengisi suara karakter Namaari dalam film animasi Raya and The Last Dragon.

Atas kabar baik dari hasil tes vokal tersebut, Eva, yang mengaku selalu mencintai dan mengagumi karya-karya Walt Disney sangat bersyukur.

"A week later I got the news bahwa aku memerankan Namaari, jadi aku senang banget. Super bersyukur, super bangga, karena I always love Disney," ujar Eva.

Eva bersyukur dan bangga bisa menjadi bagian dari Disney's Raya and The Last Dragon. Film ini, tutur Eva, merupakan film animasi Walt Disney pertama yang terinspirasi dari budaya Asia Tenggara. Pertama kalinya, ada sosok pahlawan baru yang merepresentasikan manusia-manusia dari Asia Tenggara.

"Jadi aku pasti senang banget dan bangga banget. Dan, semoga bukan yang terakhir kali juga," kata Eva.

Rasa bangga ikut mengisi suara film animasi Raya and The Last Dragon dirasakan Eva, karena sejak kecil telah mengenal karya-karya Walt Disney.

Eva bahkan mengagumi karya-karya Walt Disney, baik film-film animasinya maupun lagu-lagunya. Eva mengaku masih mengingat film animasi Walt Disney pertama yang ia tonton sewaktu kecil. Dia juga mengaku hafal lagu-lagu (soundtrack) animasi-animasi Walt Disney.

"Lagunya aku hafal, even until now. Misal aku lagi di jalan sering banget aku dengar lagu-lagunya Disney. Pokoknya karya-karya Disney memang sedekat itu sama aku," ujar Eva.