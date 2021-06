Pesona Sherina Munaf di Usianya 31 Tahun, Semakin Seksi nan Cantik Bak ABG

TRIBUN-MEDAN.COM - Banyak yang tak menyangka aktris cilik Sherina yang dikenal lewat film Petualangan Sherina kini telah memasuki usia 31 tahun.

Sherina menandai perubahan usianya dengan mengunggah foto wajahnya yang terpapar sinar matahari.

Dalam keterangan unggahan, Sherina cukup sederhana memberikan keterangan,"31. Thanks for all the birthday wishes."

Tak hanya dibanjiri ucapan selamat ulang tahun, tapi Sherina membuat takjub banyak orang, karena tak menyangka aktris cilik itu kini sudah 31 tahun dan semakin mempesona.

"Ya Allah mbak Sherina masih cakep amat si udah thirtyone," tulis @lutfianursaf.

"Masih keliatan muda, padahal sempet nonton Petualangan Sherina, astaga," tulis @tubagoesrinning.

"Enggak nyangka Sherina sudah 31 tahun umurnya..aku kira masih 13 Tahun ...," tulis @ekoprahadi.

"Mbak Sherina umur 31 terlihat seperti abg," tulis @submarine599.

"Sherina saking kelihatan muda walaupun udah umur 31 masih ada yang panggil "dek" kali ya," tulis @SinyoAlexander yang dikutip dari Kompas.com yang berjudul:Pamer Foto Genap 31 Tahun, Sherina Munaf Buat Terpesona

Dikenal lewat Petualangan Sherina, aktris yang belum lama ini menikah dengan aktor Baskara Mahendra, tercatat membintangi sejumlah judul film seperti Wiro Sableng: Pendekar Kapak Maut Naga Geni 212 sebagai Anggini dan diketahui kembali membintangi film Petualangan Sherina 2.