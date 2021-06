SEDANG BERLANGSUNG Duel Wales Vs Swiss, Klik Di Sini Nonton Live Streaming Gratis dari HP

Sedang Berlangsung Live Streaming Wales vs Swiss Euro 2020

TRIBUN-MEDAN.com - Saat ini sedang berlangsung siaran langsung via live streaming laga kedua pembukaan EURO 2020 akan mempertemukan Wales vs Swiss di Baku Olympic Stadium, Sabtu (12/5/2021) pukul 20.00 WIB:

Live streaming Laga kedua di grup A EURO 2020 akan mempertemukan Wales vs Swiss di Baku Olympic Stadium, Sabtu (12/5/2021) pukul 20.00 WIB.

Duel Wales vs Swiss disiarkan langsung RCTI dan live streaming Mola TV. Selain bisa disaksikan via Mola TV, pertandingan ini bisa ditonton via live Streaming gratis dari HP.

Untuk link streaming Wales vs Swiss bisa diakses di bagian akhir artikel ini.

Baik Wales dan Swiss akan sama-sama mengincar kemenangan untuk bisa meraih tiga poin untuk bisa menyamai Italia yang terlebih dahulu mendapat poin kala menjamu Turki Sabtu dini hari tadi.

Laga ini akan menjadi pertarungan para pemain bintangnya, The Dragons memiliki Gareth Bale sementara skuad berjuluk Schweizer Nati memiliki Xherdan Shaqiri.

Secara statistik laga persiapan menuju UERO, Swiss mendapatkan hasil yang lebih baik ketimbang Wales.

Shaqiri dkk berhasil menyapu bersih dengan mengalahkan Amerika 2-1 pada 31 Mei 2021. Dan menggilas Timnas Liechtenstein dengan skor 7-0 pada 3 Juni 2021.

Sementara, skuad Wales hanya mampu bermain imbang kontra Albania dengan bermain tanpa gol. Dan takluk dari Prancis 3-0.

Pada 5 pertemuan terakhir kedua negara, Swiss berhasil unggul dengan empat kemenangan.